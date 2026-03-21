Хотел заблокировать: в сеть попало видео ареста Джастина Тимберлейка

Джастин Тимберлейк борется за то, чтобы видео не было опубликовано.

Тимберлейк подавал судебные иски из-за видео

Видеозапись печально известного ареста Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде в Хэмптоне наконец-то была опубликована, несмотря на его попытки заблокировать её.

Как пишет Page Six, на видео видно, как певца, исполнителя хита "Mirrors", останавливают в его сером BMW 2025 года выпуска и задают ряд вопросов, прежде чем он выполнил просьбу полицейских пройти несколько тестов.

Он, похоже, был сбит с толку инструкциями и сказал полицейским: "Это сложные тесты".

Затем 45-летний Тимберлейк несколько раз споткнулся, пытаясь идти прямо по просьбе полицейских.

В конце концов, давление ситуации, похоже, взяло верх, и он сказал: "У меня сердце колотится".

Популярный певец был вежлив на протяжении всего общения, отвечая властям "да, сэр", и сотрудничал с ними в выполнении различных заданий. Но в итоге он несколько раз отказался пройти тест на алкотестере.

После того, как полиция надела на него наручники и посадила в полицейскую машину, на место происшествия прибыла его подруга.

"Вы арестовываете Джастина Тимберлейка прямо сейчас?" — спросила она, прежде чем попытаться вмешаться. Позже она умоляла: "Ребята, пожалуйста, сделайте мне одолжение, потому что вам нравились "Bye Bye Bye" или "Sexyback"? Сделайте мне одно одолжение!"

И, похоже, это сработало, поскольку офицеры позволили ей поговорить с Тимберлейком в течение минуты, прежде чем его увезли в тюрьму.

Ранее в этом месяце Тимберлейк подал иск против фешенебельного города Саг-Харбор на Лонг-Айленде, где он был арестован, пытаясь заблокировать публикацию видеозаписи.

О персоне: Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк - американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми". По данным Википедии, Джастин Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync.

