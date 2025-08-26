Укр
Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

Kateryna Trokhymchuk
26 августа 2025, 10:47обновлено 26 августа, 11:45
Лолита опозорилась и убежала со сцены в слезах.
Лолита Милявская
Лолита Милявская - позор в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

  • Лолита Милявская сбежала со сцены после провального выступления
  • Певица в слезах прокомментировала своё фиаско

Выступление Лолиты Милявской в Казани обернулось полным провалом. Предательница Украины должна была спеть для пропагандистского канала "Россия 1" композицию "Раневская" под рояль, но для певицы этот перформанс превратился в настоящую катастрофу. Об этом сообщают росСМИ.

Прямо посреди номера Лолита разрыдалась и убежала за кулисы. Несмотря на то, что публика восприняла её слёзы как проявление искренности, сама артистка была категорична — выступление оказалось провальным.

видео дня
Лолита Милявская
Лолита Милявская с друзьями / фото: t.me/lolitamilyavskaya

"Я спела фальшиво, ужасно", — заявила певица, покидая сцену.

За кулисами Милявскую поддержали члены её команды. Зрители в зале тоже проводили артистку аплодисментами, не обратив внимания на плохое исполнение.

Российские пропагандистские каналы поспешили выгородить предательницу, отметив, что Лолита сорвала бурные овации, но умолчали о том, что сама певица признала своё пение фальшивым.

Смотрите видео бегства Лолиты со сцены:

Лолита Милявская
Лолита Милявская / фото: скрин видео t.me/lookatme1313

Как сообщал ранее Главред, у певца-путиниста Филиппа Киркорова начались проблемы на родине. Его обвинили в дискредитации русской культуры и призвали государственные органы принять меры против любимца Кремля.

Так же в семью путиниста Сергея Зверева пришла похоронка. Он поделился с поклонниками новостью о том, что его родственник погиб на войне с Украиной.

О персоне: Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

