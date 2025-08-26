Кратко:
- Лолита Милявская сбежала со сцены после провального выступления
- Певица в слезах прокомментировала своё фиаско
Выступление Лолиты Милявской в Казани обернулось полным провалом. Предательница Украины должна была спеть для пропагандистского канала "Россия 1" композицию "Раневская" под рояль, но для певицы этот перформанс превратился в настоящую катастрофу. Об этом сообщают росСМИ.
Прямо посреди номера Лолита разрыдалась и убежала за кулисы. Несмотря на то, что публика восприняла её слёзы как проявление искренности, сама артистка была категорична — выступление оказалось провальным.
"Я спела фальшиво, ужасно", — заявила певица, покидая сцену.
За кулисами Милявскую поддержали члены её команды. Зрители в зале тоже проводили артистку аплодисментами, не обратив внимания на плохое исполнение.
Российские пропагандистские каналы поспешили выгородить предательницу, отметив, что Лолита сорвала бурные овации, но умолчали о том, что сама певица признала своё пение фальшивым.
Смотрите видео бегства Лолиты со сцены:
О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
