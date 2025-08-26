Лолита опозорилась и убежала со сцены в слезах.

Лолита Милявская - позор в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

Лолита Милявская сбежала со сцены после провального выступления

Певица в слезах прокомментировала своё фиаско

Выступление Лолиты Милявской в Казани обернулось полным провалом. Предательница Украины должна была спеть для пропагандистского канала "Россия 1" композицию "Раневская" под рояль, но для певицы этот перформанс превратился в настоящую катастрофу. Об этом сообщают росСМИ.

Прямо посреди номера Лолита разрыдалась и убежала за кулисы. Несмотря на то, что публика восприняла её слёзы как проявление искренности, сама артистка была категорична — выступление оказалось провальным.

Лолита Милявская с друзьями / фото: t.me/lolitamilyavskaya

"Я спела фальшиво, ужасно", — заявила певица, покидая сцену.

За кулисами Милявскую поддержали члены её команды. Зрители в зале тоже проводили артистку аплодисментами, не обратив внимания на плохое исполнение.

Российские пропагандистские каналы поспешили выгородить предательницу, отметив, что Лолита сорвала бурные овации, но умолчали о том, что сама певица признала своё пение фальшивым.

Смотрите видео бегства Лолиты со сцены:

Лолита Милявская / фото: скрин видео t.me/lookatme1313

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

