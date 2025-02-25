Кэмерон Диаз впервые "засветила" лицо сына

Кратко:
- Кэмерон Диас впервые показала лицо ребенка
- Где подловили голивудскую знаменитость
Легендарная голливудская актриса Кэмерон Диаз, которая на долгое время пропала с радаров поклонников, и еще ни разу не показала лица двоих своих детей, попала в поле зрения папарацци.
По данным британского таблоида The Daily Mail, Кэмерон Диаз была в режиме мамы на выходных, когда она вышла со своим почти годовалым сыном Кардиналом.
Это первый раз, когда Диаз показала ребенка на публике. В августе она возила ребенка в коляске, но лицо малыша не было видно.
52-летняя актриса, которая недавно совершила потрясающее возвращение в кино, сверкнула своей ослепительной улыбкой, неся малыша на бедре в Санта-Барбаре.
Помимо Кардинала, у Кэмерон также есть дочь Раддикс, которой пять лет, от ее мужа Бенджи Мэддена, которому 45 лет.
Обе звезды обычно держатся в тени со своими детьми, подальше от всеобщего внимания.
Фото малыша можно посмотреть тут
Уроженка Южной Калифорнии надела свободную белую рубашку на пуговицах и черные брюки.
Ее фирменные длинные светлые локоны были уложены в пучок на затылке, и она добавила широкополую черную шляпу от солнца.
Кэмерон и Бенджи, которые поженились в 2015 году, в последний раз были замечены вместе в Монтесито в начале января.
Весной прошлого года в Instagram Бенджи поделился новостью о том, что семья из трех человек стала больше - с появлением второго ребенка.
"Мы благословлены и рады объявить о рождении нашего сына, кардинала Мэддена", — написал рок-звезда в совместном посте.
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Напомним, ранее голливудская актриса Кемэрон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. Пара удивила поклонников, объявив, что недавно у них родился второй ребенок, сын по имени Кардинал.
Ранее также Кэмерон Диаз впервые появилась на лондонской съемочной площадке нового фильма "Возвращение в бой" через четыре года после подтверждения ее выхода на пенсию и через восемь лет после того, как она снялась в своем последнем фильме.
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Кто такая Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз — американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".
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