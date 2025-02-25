Кэмерон Диаз впервые "засветила" лицо сына

Кэмерон Диаз была в режиме мамы на выходных.

https://glavred.info/starnews/kemeron-diaz-vpervye-zasvetila-lico-syna-10642391.html Ссылка скопирована

Кэмерон Диаз засветила младшего сыночка / Коллаж Главред, фото Instagram/camerondiaz

Кратко:

Кэмерон Диас впервые показала лицо ребенка

Где подловили голивудскую знаменитость

Легендарная голливудская актриса Кэмерон Диаз, которая на долгое время пропала с радаров поклонников, и еще ни разу не показала лица двоих своих детей, попала в поле зрения папарацци.

По данным британского таблоида The Daily Mail, Кэмерон Диаз была в режиме мамы на выходных, когда она вышла со своим почти годовалым сыном Кардиналом.

видео дня

Это первый раз, когда Диаз показала ребенка на публике. В августе она возила ребенка в коляске, но лицо малыша не было видно.

52-летняя актриса, которая недавно совершила потрясающее возвращение в кино, сверкнула своей ослепительной улыбкой, неся малыша на бедре в Санта-Барбаре.

Помимо Кардинала, у Кэмерон также есть дочь Раддикс, которой пять лет, от ее мужа Бенджи Мэддена, которому 45 лет.

Обе звезды обычно держатся в тени со своими детьми, подальше от всеобщего внимания.

Уроженка Южной Калифорнии надела свободную белую рубашку на пуговицах и черные брюки.

Ее фирменные длинные светлые локоны были уложены в пучок на затылке, и она добавила широкополую черную шляпу от солнца.

Кэмерон и Бенджи, которые поженились в 2015 году, в последний раз были замечены вместе в Монтесито в начале января.

Весной прошлого года в Instagram Бенджи поделился новостью о том, что семья из трех человек стала больше - с появлением второго ребенка.

"Мы благословлены и рады объявить о рождении нашего сына, кардинала Мэддена", — написал рок-звезда в совместном посте.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее голливудская актриса Кемэрон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. Пара удивила поклонников, объявив, что недавно у них родился второй ребенок, сын по имени Кардинал.

Ранее также Кэмерон Диаз впервые появилась на лондонской съемочной площадке нового фильма "Возвращение в бой" через четыре года после подтверждения ее выхода на пенсию и через восемь лет после того, как она снялась в своем последнем фильме.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Кэмерон Диаз Кэмерон Диаз — американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред