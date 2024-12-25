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Комаров показал, как встретил Рождество на фронте: "Атмосфера очень тревожная"

Анна Подгорная
25 декабря 2024, 13:48
901
Дмитрий Комаров показал, как отметил Сочельник в компании украинских воинов.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров новости - Дмитрий Комаров в Покровске отмечал Рождество / коллаж: Главред, фото: t.me/komarovworld

Кратко:

  • Комаров встретил Рождество в Покровске
  • Путешественник показал, как проходит праздник на фронте

Украинский журналист, путешественник и создатель проектов "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров почти полгода не выходил на связь с поклонниками и не появлялся в социальных сетях. Он "вернулся" лишь в канун Рождества с анонсом нового сезона "Мира Наизнанку", посвященного Украине.

Сам же праздник Комаров встретил с украинскими защитниками на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском. Об этом путешественник рассказал в своем Telegram-канале.

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"В прошлом году Рождество я снимал в Карпатах, в Криворивне на Верховинщине. Сейчас передаю вам поздравления из Покровска. Как этот особенный день проходит в одной из самых горячих точек на фронте? ... Атмосфера в городе не праздничная. Мрачная. Очень тревожная. Все простреливается. Все долетает. Нет ни одного безопасного квадратного сантиметра. Разве здесь до праздников? Но люди реально, искренне, без красивых слов, верят в лучшее, а также в Рождественские и Новогодние чудеса. Что следующее Рождество будет уже в мирное время, чего всем нам и желаем", - пишет Дмитрий Комаров.

Кроме поздравлений с Рождеством и наступающим Новым годом путешественник призвал не забывать тех, благодаря кому у украинцев даже в такое сложное время есть возможность подарить себе и близким немного праздничного чуда: "Сейчас, после насыщенного рождественского дня в Покровске хочу сказать главное: каждый из нас, сидя за столом в мирных городах в праздничные дни, должен помнить, что этот покой в тылу был бы невозможен без ребят, которые тоже очень хотят, но не могут быть с семьями за столом. Их очень важно ценить, уважать и не забывать, что прямо сейчас, в эту секунду, сотни тысяч украинских военных не имеют полноценного праздника ради того, чтобы он был у страны".

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров новости - Дмитрий Комаров в Покровске отмечал Рождество / t.me/komarovworld
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров новости - Дмитрий Комаров в Покровске отмечал Рождество / t.me/komarovworld
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров новости - Дмитрий Комаров в Покровске отмечал Рождество / t.me/komarovworld
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров новости - Дмитрий Комаров в Покровске отмечал Рождество / t.me/komarovworld

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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