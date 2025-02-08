Компромат и шантаж: украинский певец удивил подробностями своего романа

Илья Парфенюк рассказал о своем непростом романе с украинской блогершей.

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Парфенюк и Симбочка с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parfeniuk_13, instagram.com/simbochkka

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Как бывшая шантажировала артиста

Что при этом делал он

22-летний украинский певец Parfeniuk (настоящее имя - Илья Парфенюк) поделился неожиданными подробностями своего романа с блогершей Симбочкой (настоящее имя - Карина).

Об этом артист рассказал в интервью ведущей Маше Ефросининой.

По словам музыканта, отношения с его бывшей дались ему нелегко. Именно поэтому он стал употреблять много спиртного и курить. Когда артист находился в состоянии алкогольного опьянения, Симбочка, по его словам, провоцировала конфликт. Когда начиналась ссора, то блогерша снимала это все на видео. Сейчас блогерша угрожает исполнителю, что обнародует ролики.

"У нее есть видео, где я в таком состоянии… пьяный. Я очень сильно курил, очень много пил. Есть момент, где она просто прятала телефон, включала камеру, выводила меня на эмоции, на какой-то конфликт, где я вел себя неадекватно. Я кричал, что-то рассказывал, пьяный бред. Она мне постоянно говорит, что сейчас в сети опубликует", - говорит Парфенюк.

Артист также добавляет, что совершенно не понимает действий женщины, которую он любил. "Логическая цепь у меня не складывается. Ты меня любишь, ты со мной, зачем собирать на меня эти два года какой-то компромат? Чтобы что? Чтобы ты мне его показала, чтобы я не ушел от тебя? Ты меня будешь шантажировать, чтобы я не ушел от тебя? Я тебя не люблю, а теперь ты меня будешь шантажировать этими видео? Там нет ни лица… Она делала это все специально так, чтобы я не видел этого. Просто выводила меня на какой-то бред. Я говорил ей там плохие вещи, потому что я был пьян. Меня будят пьяного и начинают говорить: "Почему ты так ведешь себя?". Я не понимаю, начинаю кричать, что происходит", - говорит он.

Сам мужчина добавляет, что ему нужно было держать себя в руках. "Была провокация. Хотя я знал, что это снималось еще в начале наших отношений. Она записывала видео, где я был пьян и молол бред. Я до сих пор не понимаю, зачем она это делала. Меня также не оправдывает — я был пьян или нет. Я мог не вестись на эти провокации, но я был еще не до конца сформирован психически, не так себя контролировал, как могу это делать сейчас, немного наговорил. Мне стыдно за это", – рассказывает он.

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Ранее Главред писал о том, что через три месяца после появления ребенка в семье певца и блогерши начались проблемы. Сегодня Симбочка в своем блоге в Instagramобъявила, что она и Илья больше не пара.

Напомним, ранее блогерша поделилась первыми снимками молодого папы с младенцем. В своем блоге в Instagram Симбочка показала трогательные моменты знакомства Парфенюка с дочерью. На фото он бережно держит девочку на руках, а также наблюдает за ней в колыбели, пока уставшая после родов Карина отдыхает.

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Кто такой Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.

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