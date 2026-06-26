Копия мама: дочь Бейонсе подловили на прогулке в ярком образе

Поклонники сразу же заметили сходство мамы и дочери.

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Дочь Бейонсе и Джей Зи стала копией мамы / Коллаж Главред, фото Instagram/beyonce

Кратко:

Как выглядела дочь Бейонсе

В каком стиле она была одета

Дочь легендарной певицы Бейонсе Блю Айви Картер выглядела точь-в-точь как её мама Бейонсе, когда ее сфотографировали рядом с Джей-Зи в Нью-Йорке.

Как пишет Page Six, прибыв на мероприятие своего отца "Reasonable Doubt Jay-Z30", Блю выбрала повседневный наряд.

видео дня

На ней была толстовка Fear of God Jay-Z и светлые джинсы Jaded London. 14-летняя девушка собрала волосы в высокий хвост, напоминающий один из самых культовых образов Бейонсе.

Бейонсе - звезда номер 1 / https://www.instagram.com/beyonce/?hl=ru

Длинная коса имела эффект омбре, переходя от тёмно-коричневого к платиновому блонду к талии.

Блю дополнила образ несколькими кольцами и очками в толстой оправе.

Бейонсе неоднократно демонстрировала эту эффектную прическу на различных мероприятиях — от красной дорожки до сцены — и даже знаменито размахивала ею почти как реквизитом и частью хореографии во время своих выступлений.

BLUE IVY CARTER ? pic.twitter.com/sHcX2qH9xT — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) June 25, 2026

Поклонники сразу же заметили сходство, один из них написал в Твиттере: "Она унаследовала это от мамы! Блю Айви и Бейонсе плетут одну косу за другой", а другой ответил: "Близнецы".

Blue Ivy showed up with Jay-Z to the pop up event ?❤️ pic.twitter.com/hDhoumjLRS — hovi ? #JAŸZ30 (@holahovitaaa) June 25, 2026

Джей-Зи, тем временем, выбрал для этого мероприятия, посвященного 30-летию его карьеры, сдержанный образ: белая футболка и джинсы.

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О персоне: Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на ее счету 28 статуэток.

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