Кум Влада Ямы рассказал про их последнюю встречу: "Быть в теме - нереально"

Анатолий Анатолич прокомментировал видение шоумена ситуации в Украине.

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Анатолий Анатолич рассказал про связь Влада Ямы с Украиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/anatoliyanatolich

Краткое содержание:

Влад Яма во время полномасштабной войны переехал в США

Шоумена упрекают, что он вне контекста, в котором сейчас живет Украина

Анатолий Анатолич, кум Влада Ямы, выразил свое мнение на этот счет

До 24 февраля 2022 года Влад Яма был в Украине успешным шоуменом и хореографом. Слава его померкла после того, как он во время полномасштабной войны тайно покинул страну.

Вопреки тому, что за рубежом Яма занимается волонтерством на пользу ВСУ и простых украинцев, его репутация в обществе весьма неоднозначная. В частности его упрекают в том, что он потерял связь с событиями, которые сейчас разворачиваются в стране.

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Об этом в интервью для Люкс ФМ высказался кум шоумена, ведущий Анатолий Анатолич. Он отметил, что виделся с Владом год назад, но связь поддерживает с ним и сегодня.

Анатолий Анатолич подтвердил, что его кум за время жизни за границей все же выпал из контекста. Однако отмечает, что и с ним порой случается подобное.

"Я думаю, что конечно, когда ты живешь за границей, ты теряешь связь. Даже я по себе вижу. Меня пять дней нет в Украине, и все, ты теряешь. Ты проснулся, а тут уже обстрелы закончились, все "шахеды" посбивали, нового главу МСЭК избрали, ты все пропустил. И ты такой: "Так, алло, а я что?" И это пару дней. А когда ты пару лет живешь за границей, то да, ты теряешь абсолютно точно связь с тем, что происходит в стране. Быть в теме наших проблем, когда ты живешь в Майами или в Париже, нереально", - считает ведущий.

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Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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