"Любовь": Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном

Кратко:
- Вера Брежнева побывала в ресторане
- Певица сделала заявление о любви
Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет строила карьеру в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, показала, как она проводит время.
На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала фото, которое сделано за столом.
"Я чувствую любовь. Так тронули все ваши прекрасные слова. Рада поделиться с вами своей любовью", – отметила певица.
Как стало известно, Вера побывала в ресторане в роскошном черном велюровом платье с перьями страуса. А свои волосы певица собрала в узел на затылке.
Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
Вас может заинтересовать:
- "Оказалась ошибкой": Настя Каменских сделала заявление о личной жизни
- "Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой
- Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред