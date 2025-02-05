"Любовь": Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном

Вера Брежнева продолжает интриговать поклонников.

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Вера Брежнева отлично провела время / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Кратко:

Вера Брежнева побывала в ресторане

Певица сделала заявление о любви

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет строила карьеру в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, показала, как она проводит время.

На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала фото, которое сделано за столом.

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"Я чувствую любовь. Так тронули все ваши прекрасные слова. Рада поделиться с вами своей любовью", – отметила певица.

Как стало известно, Вера побывала в ресторане в роскошном черном велюровом платье с перьями страуса. А свои волосы певица собрала в узел на затылке.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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