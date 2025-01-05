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Маме двойняшек Глинской предлагали "убрать" одного ребенка - что случилось

Анна Подгорная
5 января 2025, 12:36
94
Лиза Глинская рассказала, как ее поставили перед жестким решением.
Лиза Глинская
Лиза Глинская родила - Глинская рассказала про сложности беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кратко:

  • Лиза Глинская родила двойняшек
  • 41-летний кулинар призналась, почему врачи рекомендовали ей избавиться от одного из плодов

Украинская кондитер, кулинарная блогерша и победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская в 41 год осуществила свою мечту, путь к которой был для нее крайне тернистым - она впервые стала мамой. В октябре 2024 года она родила мужу дочерей-двойняшек - Полину и Соломию.

В двухтысячных Глинская уже была беременна, но тогда для нее все закончилось трагической потерей ребенка. С тех пор кулинар хотела принести жизнь в этот мир, и наконец ей это удалось.

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Однако история Поли и Соли также была непростой. Глинская в недавнем интервью Алине Доротюк призналась, что на ранних сроках беременности, когда стало известно, что Лиза ждет двойняшек, врачи рекомендовали ей избавиться от одного плода, дескать из-за возраста будущей мамы могут возникнуть серьезные осложнения.

Они действительно были, но кондитер твердо решила, что оставит обеих девочек и приложит все усилия, для сохранения их жизней. "Мы уже узнали, что я беременна. Срок был недель, наверное, 10, и у меня было кровотечение первое. Остановили кровотечение. Это было потому, что у меня один ребенок немного выше прикреплен был, а второй – немного ниже, и поэтому было давление на шейку матки, потому иногда было кровотечение. ... Из-за того, что возраст, лучше, чтобы один ребенок был. И когда еще ранний срок, можно убрать одного ребенка, например. Но я сказала, что буду лежать, сколько будет нужно", - вспоминает Лиза Глинская.

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Кто такая Лиза Глинская?

Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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