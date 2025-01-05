Маме двойняшек Глинской предлагали "убрать" одного ребенка - что случилось

Лиза Глинская рассказала, как ее поставили перед жестким решением.

https://glavred.info/starnews/mame-dvoynyashek-glinskoy-predlagali-ubrat-odnogo-rebenka-chto-sluchilos-10627733.html Ссылка скопирована

Лиза Глинская родила - Глинская рассказала про сложности беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кратко:

Лиза Глинская родила двойняшек

41-летний кулинар призналась, почему врачи рекомендовали ей избавиться от одного из плодов

Украинская кондитер, кулинарная блогерша и победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская в 41 год осуществила свою мечту, путь к которой был для нее крайне тернистым - она впервые стала мамой. В октябре 2024 года она родила мужу дочерей-двойняшек - Полину и Соломию.

В двухтысячных Глинская уже была беременна, но тогда для нее все закончилось трагической потерей ребенка. С тех пор кулинар хотела принести жизнь в этот мир, и наконец ей это удалось.

видео дня

Однако история Поли и Соли также была непростой. Глинская в недавнем интервью Алине Доротюк призналась, что на ранних сроках беременности, когда стало известно, что Лиза ждет двойняшек, врачи рекомендовали ей избавиться от одного плода, дескать из-за возраста будущей мамы могут возникнуть серьезные осложнения.

Они действительно были, но кондитер твердо решила, что оставит обеих девочек и приложит все усилия, для сохранения их жизней. "Мы уже узнали, что я беременна. Срок был недель, наверное, 10, и у меня было кровотечение первое. Остановили кровотечение. Это было потому, что у меня один ребенок немного выше прикреплен был, а второй – немного ниже, и поэтому было давление на шейку матки, потому иногда было кровотечение. ... Из-за того, что возраст, лучше, чтобы один ребенок был. И когда еще ранний срок, можно убрать одного ребенка, например. Но я сказала, что буду лежать, сколько будет нужно", - вспоминает Лиза Глинская.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинской актрисе Анне Саливанчук сделали предложение. В первые дни 2025 года жизнь артистки начала меняться кардинальным образом.

Также украинский музыкант и продюсер Дмитрий Монатик показал эксклюзивное фото с третьим сыном, о рождении которого он сообщил в канун Рождества. Про беременность Ирины Монатик стало известно в августе 2024-го.

Читайте также:

Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред