Меган Маркл раскрыла вредную привычку Гарри в еде

Голивудская актриса постепенно раскрывает секреты своей семьи.

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Меган Маркл раскрыла небольшой секрет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

Меган Маркл выдала секрет о Гарри

Какой у нее секрет в готовке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл раскритиковала нездоровые привычки принца Гарри в еде, в ее новом шоу Netflix "С любовью, Меган".

Как пишет таблоид Page Six, пока герцогиня Сассекская подавала ведущей кусочек своей домашней вегетарианской фриттаты, та сказала ей: "Вот что я думаю о приготовлении блюд из яиц. Вы не можете определить, слишком ли они соленые, пока они не будут приготовлены. Я никогда не знаю, как их приправлять, поэтому они всегда получаются слишком солеными или недостаточно солеными, и это большой сюрприз".

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Ведущая затем спросила 43-летнюю Маркл, как она приправляет блюдо на завтрак "так идеально".

"Ну, у меня есть семья, муж, который, независимо от того, какое блюдо ставят перед ним, прежде чем попробовать его, он кладет соль", — с улыбкой поделилась Маркл.

Из-за пристрастия Гарри к соли Маркл призналась, что старается "недосолить" блюда, которые готовит для него.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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