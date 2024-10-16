"Мерзко, противно": путинист Григорий Лепс устроил разборки и набросился на фанатку на концерте

Путинист Григорий Лепс попал в очередной скандал.

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Григорий Лепс вышел из себя на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gvleps

Российский певец Григорий Лепс, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, остановил выступление на одном из концертов из-за фонарика в телефоне поклонницы.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, об инциденте им рассказала одна из зрительниц мероприятия.

"Убирай, убирай, свет убирай", — сказал путинист женщине.

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Стоит отметить, что на концерте не было запрета на съемку.

"Хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное, я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно", — заявила зрительница.

Кто такой Григорий Лепс? Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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Отметим, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.

А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

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