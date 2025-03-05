Младший сын Виталия Кличко рассказал, как реагирует на сравнения с отцом

Максим-Александр Кличко строит спортивную карьеру, и получает от папы и дяди большую поддержку.

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Максим Кличко рассказал про отношения с отцом и дядей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maximklitschko1

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Младший сын Виталия Кличко и племянник Владимира Кличко играет в баскетбол за сборную Украины

Спортсмен рассказал, папа и дядя относятся к его карьере

Младший из трех детей Виталия Кличко и Натальи Егоровой, 19-летний Максим Кличко, занимается баскетболом - недавно молодой спортсмен дебютировал за сборную Украины. Федерации баскетбола Украины Кличко-младший рассказал, что думает о том, что его спортивную карьеру сравнивают с отцовской.

"Я очень рад, что сравнивают меня с отцом в контексте спорта – это большой аванс для меня, ведь я еще не на том уровне. Но надеюсь, что в будущем я смогу представлять Украину на том уровне, на котором это делал он. Конечно, я вижу все эти заголовки, все эти параллели и сравнения, но я стараюсь сконцентрироваться на своей игре. А эти параллели с отцом для меня – это мотивация, и я рад, что смог доказать, что умею играть и что я в сборной не по фамилии", - говорит Максим.

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Также баскетболист рассказал, что получает от отца и дяди огромную поддержку - Виталий и Владимир Кличко всегда смотрят его матчи. "Всегда меня поддерживает, и я очень рад, что у меня большой спортсмен в семье. Даже два таких спортсмена, которые могут мне подсказать много вещей, в том числе относительно травм, и поделиться своим опытом. После моего дебюта они сказали, что гордятся мной и чтобы я продолжал в том же духе", - добавил Максим Кличко.

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Кто такой Виталий Кличко? Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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