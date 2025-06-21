'Мое самое дорогое сокровище': Вакарчук впервые публично показал своих детей

Что известно:
- Святослав Вакарчук впервые показал своих детей
- У Вакарчука 4-летний сын и 3-летняя дочь
Украинский певец и лидер легендарной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые показал своих детей. Сейчас его сыну Ивану 4 года, а дочери Соломии 3 года. Трогательный пост он опубликовал в своем Instagram.
Вакарчук решил опубликовать фото, на котором не видно лица малышей. Но заметно, что дети весело проводят время на площадке. Певец признался, что он очень любит своих детей и ежеминутно вдохновляется ими.
"Когда меня спрашивают, как я справляюсь с невероятным стрессом и психологическими вызовами последних трех лет, всегда говорю о трех китах, на которых непоколебимо стоит моя психика: музыка, семья и поездки на фронт. О музыке в моей жизни за меня говорят мои песни. О выступлениях на фронте, которых уже было более трехсот, довольно часто рассказываю сам. В эти дни имею повод рассказать немного о своем самом дорогом сокровище. Позавчера Ивану исполнилось четыре года. Сегодня - три года Соломийке", - отметил Вакарчук.
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Как ранее писал Главред, Барбара Брыльска сделала заявление о том, что россияне страдают и нуждаются в помощи. "Россияне должны понять, что жить в этом дерьме, в котором они живут, нельзя", - отметила Брыльска.
Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса Талызина взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.
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Кто такой Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
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