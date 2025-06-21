Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Мое самое дорогое сокровище": Вакарчук впервые публично показал своих детей

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2025, 23:50
597
У Святослава Вакарчука есть 4-летний сын и 3-летняя дочь.
'Мое самое дорогое сокровище': Вакарчук впервые публично показал своих детей
Святослав Вакарчук впервые показал своих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Что известно:

  • Святослав Вакарчук впервые показал своих детей
  • У Вакарчука 4-летний сын и 3-летняя дочь

Украинский певец и лидер легендарной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые показал своих детей. Сейчас его сыну Ивану 4 года, а дочери Соломии 3 года. Трогательный пост он опубликовал в своем Instagram.

Вакарчук решил опубликовать фото, на котором не видно лица малышей. Но заметно, что дети весело проводят время на площадке. Певец признался, что он очень любит своих детей и ежеминутно вдохновляется ими.

видео дня

"Когда меня спрашивают, как я справляюсь с невероятным стрессом и психологическими вызовами последних трех лет, всегда говорю о трех китах, на которых непоколебимо стоит моя психика: музыка, семья и поездки на фронт. О музыке в моей жизни за меня говорят мои песни. О выступлениях на фронте, которых уже было более трехсот, довольно часто рассказываю сам. В эти дни имею повод рассказать немного о своем самом дорогом сокровище. Позавчера Ивану исполнилось четыре года. Сегодня - три года Соломийке", - отметил Вакарчук.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, Барбара Брыльска сделала заявление о том, что россияне страдают и нуждаются в помощи. "Россияне должны понять, что жить в этом дерьме, в котором они живут, нельзя", - отметила Брыльска.

Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса Талызина взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Святослав Вакарчук?

Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Святослав Вакарчук Океан Ельзи новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обнял маму и умер: после возвращения из плена умер Сергей Добровольский

Обнял маму и умер: после возвращения из плена умер Сергей Добровольский

22:57Украина
В НАТО пойдут на уступки Трампу относительно Украины: СМИ узнали детали

В НАТО пойдут на уступки Трампу относительно Украины: СМИ узнали детали

21:50Мир
США тайно согласовывали с Россией важный документ по Украине – Le Monde

США тайно согласовывали с Россией важный документ по Украине – Le Monde

20:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Киркоров засветил свою больную черную руку

Киркоров засветил свою больную черную руку

Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секрет

Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секрет

Китайский гороскоп на завтра 22 июня: Кроликам - проблемы с законом, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 22 июня: Кроликам - проблемы с законом, Собакам - сплетни

Магнитная буря уровня G1 накрыла Украину: названа дата, когда шторм отступит

Магнитная буря уровня G1 накрыла Украину: названа дата, когда шторм отступит

РФ выбрала цели для обстрелов: раскрыт вероятный план новых ударов по Украине

РФ выбрала цели для обстрелов: раскрыт вероятный план новых ударов по Украине

Последние новости

01:22

Радует и цена, и качество: эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто до 5 лет

21 июня, суббота
23:50

"Мое самое дорогое сокровище": Вакарчук впервые публично показал своих детей

23:07

Никаким мирным посредником Лукашенко не будетмнение

22:57

Обнял маму и умер: после возвращения из плена умер Сергей ДобровольскийВидео

22:31

Гороскоп на завтра 22 июня: Ракам - приятная новость, Козерогам - неприятности

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
22:31

"Никогда не прощу": Барбара Брыльска высказалась о смерти путинистки Талызиной

22:04

Келлог в Минске: пару слов для понимания ситуациимнение

21:50

В НАТО пойдут на уступки Трампу относительно Украины: СМИ узнали детали

20:50

США тайно согласовывали с Россией важный документ по Украине – Le Monde

Реклама
19:47

Украину накроют дожди с грозами: какие регионы накроет непогода

19:34

Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

19:24

Трамп сделал резкое заявление об обороне НАТО и выдвинул требование

19:11

Лукашенко выпустил из тюрьмы своего врага после встречи с посланником ТрампаВидео

18:32

Еще один популярный украинский актер пополнил ряды ВСУ

18:30

Первый король Украины - не Даниил Галицкий: историк раскрыл малоизвестный фактВидео

18:03

Украина запустит производство оружия за границей: Зеленский сделал заявление

17:58

Скандал вокруг "сбежавшего" вице-премьера Чернышова: важное заявление Зеленского

17:47

"Трудно стоять на ногах": Анна Кошмал рассказала о своем диагнозе

17:05

"Устроил бенефис": Зеленский высмеял "браваду" Путина и раскрыл цели РФ в войне

17:00

Орбан провалил в Венгрии скандальную инициативу против Украины, подробности

Реклама
16:02

Летнее солнцестояние как трамплин к новым начинаниям: какие ТОП-3 знака ждет успех

15:51

Путин послал сигнал по войне против Украины: СМИ указали на важный момент

15:46

В РФ отчитались об уничтожении Patriot ВСУ: Зеленский сделал важное заявление

15:41

Как стать настоящей леди: 10 уроков элегантности Одри Хепберн, которые работаютВидео

15:26

Дожди с грозами накроют Украину: какие области обойдут осадки

15:18

От Сопливого до Лярвы: ТОП-забавных украинских фамилий, от которых глаза на лоб

15:14

Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секретВидео

15:06

РФ пытается наступать на двух направлениях: Зеленский раскрыл планы врага

14:49

Россиянам "насыпали" на востоке: взорвана колонна с десятками штурмовиков РФВидео

14:30

Даже самые близкие не узнают: 5 знаков, чья жизнь скоро кардинально изменится

14:27

Сколько дронов в сутки может запускать РФ: в ГУР описали угрозу

14:13

Россия пошла на компромисс по ЗАЭС: что известно о новом "жесте доброй воли"

13:39

РФ ударит "обязательно": названы цели массированных обстрелов Украины

13:21

"Не нужно выдумывать": священник сказал, можно ли беременной женщине вечером заметатьВидео

13:20

Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу

13:11

Родом из Луганской области и служил в АТО: Зеленский назначил нового Генпрокурора

12:55

Польша готовится к худшему: на столе уже есть план эвакуации в случае агрессии РФ

12:46

РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации "прилетов"

12:19

Китайский гороскоп на завтра 22 июня: Кроликам - проблемы с законом, Собакам - сплетни

12:18

Как правильно поставить кровать в спальне: 5 трюков для маленькой комнатыВидео

Реклама
12:03

Ненавидела Украину: умерла звезда "С легким паром" Валентина Талызина

11:48

1950 ракет и 12 тысяч дронов: ГУР предупредили, как РФ может ударить по Украине

11:44

Где буква О: надо иметь "зрение орла", чтобы найти ее за 11 секунд

11:35

Киев должен признать захваченные области российскими: Путин грозит новой войной

11:15

Выжженое поле: украинская актриса рассказала, как потеряла дом

11:03

Гороскоп Таро на завтра 22 июня: Львам - быть собой, Скорпионам - просветление

10:47

Попадание по объекту энергетики и новая опасность: какие последствия атаки по КременчугуФото

10:44

Летнее наступление Путина захлебнулось на старте: разведка указала на прокол РФ

10:19

Гороскоп Таро на июль 2025: Козерогам - ожидание, Водолеям - перемены, Рыбам - новостьВидео

10:00

День летнего солнцестояния 2025: как загадать желание и что нельзя делать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять