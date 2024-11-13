"Мое сердце занято": путинист Серега признался в чувствах к Баскову

Высказывания путиниста Сереги вызывают смешанные чувства и ставят под вопрос его ментальные здоровье.

https://glavred.info/starnews/moe-serdce-zanyato-putinist-serega-priznalsya-v-chuvstvah-k-baskovu-10613825.html Ссылка скопирована

Путинист Серега обожает Баскова / Коллаж Главред, фото Стархит

Вы узнаете:

Как Серега относится к Баскову

Как выглядят высказывания неадекватных людей

Как обстоят дела в личной жизни путиниста

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко - авт.), который много лет жил в Киеве, а также был судьей украинского вокального шоу и клялся в любви Украине, признался в любви к другому путинисту и украинофобу Николаю Баскову.

Об этом он рассказал в странном интервью пропагандистскому изданию "Стархит". По ответам некогда популярного артиста можно было подумать, что он увлекается запрещенными веществами.

видео дня

"Мы очень хорошо спелись (с Басковым - авт.). Николай изумительно строит терцию. Шикарно просто поет. У любого артиста, кто поет с Басковым, автоматически возникает комплекс неполноценности. Но я оказался исключением, я справился. Это такой судьбоносный дуэт. Мало кто знает, его еще предсказывал Анатолий Кашпировский. И вот наконец случилось. Я вас поздравляю с этим дуэтом тоже", - самонадеянно пытается шутить путинист.

По его словам, инициатором этого дуэта были "звезды". "Это дуэт, который случился на космических основаниях, предотвратить его было нереально", - добавляет он.

Он также сообщил, что сейчас его сердце занято, но "счастье" любит тишину.

"Я счастливый человек — мое сердце сейчас занято. Но на этом все. Зря что ли говорят, что счастье любит тишину", - добавляет путинист.

К слову, неадекватному Сереге детей родила украинка. Однако он подло вывез детей из Украины, лишив их матери. Теперь один из его сыновей учится в Суворовском училище в террористической России.

В комментариях к статье, пользователи отметили, что все интервью артиста выглядит полным бредом.

Кто такой Серега? Сергей Пархоменко - более известный мононимно как Серега — белорусский и украинский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита 2004 года "Чёрный бумер". Первый клип снял в Украине, в 2010 году стал судьёй проекта "X-фактор Украина", в сентябре 2013 года получил бессрочный вид на жительство на Украине. Теперь Серега находится в Беларуси. В эфирах пропагандистских каналов он распространяет кремлевские теории заговора о том, что войну в Украине развязали "англосаксы". Пархоменко продвигает идеи "русского мира", заявляет, что украинцы, россияне и беларусы - "один народ". "Русскому миру, где есть и мы, и украинцы, и русские, противостоит мощный мозговой центр с той стороны. Там есть вооруженные силы, они очень умело пользуются чужими армиями, чужими государствами", - говорил Пархоменко в сентябре 2022 года на канале "Беларусь 1".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, путинист и предатель Серега сделал циничное заявление относительно нападения России, которое особенно жестоко выглядит в день, когда россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве. Как рассказал Пархоменко в программе пропагандисту Корчевникову, он пробыл со своими детьми в Украине 10 лет. К слову, детей ему родила украинка по имени Полина.

Ранее также бывшая избранница Сергея Пархоменко и мать его детей Полина Ололо написала о том, что репер подделал ее подпись на документах.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред