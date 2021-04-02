Бывшая Сереги обвинила репера в подделке документов на вывоз детей

Бывшая избранница Сергея Пархоменко и мать его детей Полина Ололо написала о том, что репер подделал ее подпись на документах.
Экс-любимая репера Сереги сообщила о том, что ей недавно пришлось обратиться к психологу, чтобы разобраться с чувствами, а также поведала, как заметила в суде подделанные репером выездные документы для ее детей.
Полина Ололо в Instagram рассказала о том, что Серега подделывал данные по ее старому паспорту.
"Зимой мне стало известно что сыновей вывезли заграницу, а именно по поддельным документам. Как я говорила ранее документы на разрешение о выезде детей с отцом я не давала. Копию разрешения на выезд видела однажды, нагло приложенную к иску в суд еще год назад. На документе указаны мои старые паспортные данные, которых у меня уже не было. И перечислено десятки стран. Опережая Ваши вопросы сразу скажу, что заявления о поддельных документах я подавала в полицию не раз так же как и в ювенальную полицию ... и ничего)вау!", - эмоционально пишет она.
Суд между Серегой и Полиной Ололо за детей - подробности
- Напомним, 2 февраля Апелляционный суд Киева принял решение в пользу Пархоменко. Тем не менее, суд продолжается и следующее заседание будет 19 апреля.
- В ходе судебного разбирательства 21 декабря Сергей Пархоменко назвал все медийные выпады в свою сторону, связанные с исполнением его родительских прав в отношении его детей необоснованными и лживыми.
- Представители Полины Ололо не смогли предоставить никаких доказательств в поддержку скандальных заявлений матери в социальных сетях либо других СМИ, очернявших репутацию Пархоменко на протяжении всего конфликта.
- Как известно, Полина Ололо заявляет, что Сергей Пархоменко "украл" у нее детей и не дается с ними видеться уже год. Она развила кампанию в соцсетях и СМИ, но в конечном итоге вынуждена была обратится в суд. Суд рассматривает их дело с зимы 2020 года.