Бывшая Сереги обвинила репера в подделке документов на вывоз детей

Полина Ололо / instagram.com/polina_lola/

Экс-любимая репера Сереги сообщила о том, что ей недавно пришлось обратиться к психологу, чтобы разобраться с чувствами, а также поведала, как заметила в суде подделанные репером выездные документы для ее детей.

Полина Ололо в Instagram рассказала о том, что Серега подделывал данные по ее старому паспорту.

"Зимой мне стало известно что сыновей вывезли заграницу, а именно по поддельным документам. Как я говорила ранее документы на разрешение о выезде детей с отцом я не давала. Копию разрешения на выезд видела однажды, нагло приложенную к иску в суд еще год назад. На документе указаны мои старые паспортные данные, которых у меня уже не было. И перечислено десятки стран. Опережая Ваши вопросы сразу скажу, что заявления о поддельных документах я подавала в полицию не раз так же как и в ювенальную полицию ... и ничего)вау!", - эмоционально пишет она.

Суд между Серегой и Полиной Ололо за детей - подробности