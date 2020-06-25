Экс-жена Сереги официально выдвинула обвинения спустя полгода скандала

Полина Ололо / Instagram

Полина Ололо опубликовала фото с первого заседания возле Соломенского суда города Киева рядом с адвокатом. Сам Серега в суд не явился.

Женщина еще с зимы объявила о том, что репер забрал у нее детей и скрывает, но в суд до сих пор не подавала.свое фото и пост она опубликовала в Instagram.

Полина Ололо отметила, что на заседании должны определить место проживания их с Серегой детей.

"22.06 первое судебное заседание. Решается дальнейшая судьба моих детей. Принимается решение, с кем из родителей будут проживать мои мальчики. Сергей неоднократно "отсылал" своих подписчиков именно к этой дате. А когда я нашла детей и его на конной базе под Киевом, он продолжал бравировать двадцать вторым июня...", - рассказала женщина.

По ее словам, Серега не стал приходить в суд, а прислал вместо себя юриста, и пожаловалась, что это стратегия "затягивания времени", чтобы "зомбировать" их детей.

Полина Ололо / Instagram

"Однако в суд Сергей не явился. Вместо него пришел "новенький". Это примитивная рокировка при которой, адвокат как бы только вчера приступил к делу, а поэтому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса. Таким образом, моих детей продолжают зомбировать, что у их матери нет денег, что она им не нужна, что у дедушки сильно болит и сердце и тд.Я не знаю, где находятся мои мальчики и не имею ни малейшей возможности их увидеть.Следующий суд 20.07.Я не сдамся, так и знайте", - пишет она.

Ранее Серега объявил, что не намерен идти на контакт со СМИ, потребовал оставить его в покое, и напомнил, что Полина Ололо может подать в суд, если у нее есть претензии к его методам воспитания детей.