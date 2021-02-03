УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Появилось решение суда по скандальному делу репера Сереги и Полины Ололо

3 февраля 2021, 12:50

Появилось решение суда по скандальной теме - с кем должны проживать дети репера Сереги и его бывшей жены Полины Ололо.

Серега
Серега / кадр с Youtube

Полина Ололо на протяжении многих месяцев обвиняла Сергея Пархоменко (рэпер Серега) в СМИ во многих правонарушениях закона, из-за того, что он оставил детей жить у себя.

Репер сдержанно реагировал на скандал в Сети, и ждал решение суда. Как сообщают представители рэпера Главреду, 2 февраля появилось решение апелляционного суда, в котором Полина Ололо признана проигравшей стороной.

Конфликт между Серегой Полиной заключается в том, с кем будут проживать дети – с мамой или папой. Полина Ололо не предоставила необходимых доказательств, и суд отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции. Суд отказал ей в том, чтобы дети проживали с ней до вынесения решения по сути спора.Читайте такжеСерега объяснил, зачем скрылся с детьми от бывшей жены

Громкие разбирательства между рэпером Серегой и его экс-женой Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года.

В ходе судебного разбирательства 21 декабря Сергей Пархоменко назвал все медийные выпады в свою сторону, связанные с исполнением его родительских прав в отношении его детей необоснованными и лживыми.

Представители Полины Ололо не смогли предоставить никаких доказательств в поддержку скандальных заявлений матери в социальных сетях либо других СМИ, очернявших репутацию Пархоменко на протяжении всего конфликта

Полина Ололо, которая выступает ответчицей по делу, была удалена из зала заседания за неуважение к суду.

Кроме этого, в ходе заседания стало известно, что решением Харьковского департамента по делам детей несовершеннолетних от 20 ноября 2020 года было постановлено признать целесообразным проживание детей Полины Ололо и Сергея Пархоменко вместе с отцом.

К данным выводам комиссия пришла, руководствуясь показаниями детей, которые сообщили специалистам шокирующие подробности их жизни с матерью.

В комиссии Департамента служб по делам детей г. Харькова после того, как выслушали пожелания детей, приняли решение о необходимости проживания несовершеннолетних детей с отцом - Сергем Пархоменко

Ранее Серега объявил, что не намерен идти на контакт со СМИ, потребовал оставить его в покое, и напомнил, что Полина Ололо может подать в суд, если у нее есть претензии к его методам воспитания детей.

Серега новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Появилось решение суда по скандальному делу репера Сереги и Полины Ололо». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видеоГолос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видео Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечкеСерябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке Экс-Серебро показала трусы на провокационном фотоЭкс-Серебро показала трусы на провокационном фото Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатовКсения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов Звезда Дизель шоу объяснил, как они попали на российское ТВЗвезда Дизель шоу объяснил, как они попали на российское ТВ
Следующий материал

Последние новости

13:59
Кремль подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс
13:58
Marvel сниает сериал по фильму Черная пантера про Вакнаду
13:40
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
13:31
Зеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов Медведчука Видео
13:19
СМИ рассказали о раскрытой схеме финансирования каналов Козака через "ЛНР" Видео
Реклама
12:50
Появилось решение суда по скандальному делу репера Сереги и Полины Ололо
12:45
У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина Видео
12:32
Украина ввела санкции против двух авиакомпаний: в СБУ назвали причину Видео
12:24
Бизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас Козак досье
12:17
Оливковое масло: 11 научно доказанных преимуществ для здоровья Видео
12:16
Алина Астровская опровергла слухи о свадьбе
12:15
Зеленского вытеснили с первого места в рейтинге доверия к политикам – опрос
12:06
Свежий опрос выявил фаворитов украинского электората на выборах в Раду Видео
12:00
Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет Фото Видео
11:53
За кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг
11:49
Властелин колец повторно выходит в кино в Украине
11:47
Баканов объяснил санкционный удар по каналам Козака Видео
11:38
День Максима – поздравления, открытки, приметы
11:06
Сериал Перші ластівки продлили на 3 сезон - когда ждать продолжение
10:59
Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK Видео
Реклама
10:52
Порошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака Видео
10:52
Гороскоп для всех на 3 февраля: зеленый свет для интима и возвращение мира Видео
10:49
У Зеленского объяснили, почему заблокировали NewsOne, 112 и ZIK Видео
10:39
Зеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступать мнение
10:30
Коалиция Слуги народа и Батькивщины: эксперт спрогнозировал игру Тимошенко Видео
10:27
В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов Видео
10:18
Диетолог и фитнес-тренер "уничтожили" мифы, которые мешают похудеть Видео
10:17
"Что жюри, что группа": новая песня Go-A на Евровидение разозлила украинцев
10:16
Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против "медведчуковских" телеканалов Видео
10:14
Украина вылетела из "первой лиги" американской политики мнение
10:12
У "фейкового полковника" Семочкина нашли недвижимость и оффшоры
09:38
Психологи назвали 5 мифов о воспитании подростков Видео
09:35
Дни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие "дворцового переворота" в РФ Видео
09:05
Санкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБО Видео
09:03
Конфискация жилья и запрет на выезд: как украинцев хотят наказывать за ЖКХ долги
08:40
В Минкульте прокомментировали блокировку телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина Видео
08:27
Тимошенко метит в премьеры, но держит козырь в рукаве мнение
08:16
"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек Видео
08:08
Стало известно, в какой колонии Навальный будет отбывать наказание Видео
07:40
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа
Реклама
07:29
Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов: где смотреть заблокированные телеканалы Видео
07:14
Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Видео
07:09
Зеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было мнение
06:57
Зачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины мнение
06:49
Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Видео
06:31
Костюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021 Фото Видео
06:02
Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком Видео
05:28
Астролог сказал, когда под запретом денежные риски Видео
05:05
Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц
03:50
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять