Появилось решение суда по скандальному делу репера Сереги и Полины Ололо

Серега / кадр с Youtube

Полина Ололо на протяжении многих месяцев обвиняла Сергея Пархоменко (рэпер Серега) в СМИ во многих правонарушениях закона, из-за того, что он оставил детей жить у себя.

Репер сдержанно реагировал на скандал в Сети, и ждал решение суда. Как сообщают представители рэпера Главреду, 2 февраля появилось решение апелляционного суда, в котором Полина Ололо признана проигравшей стороной.

Конфликт между Серегой Полиной заключается в том, с кем будут проживать дети – с мамой или папой. Полина Ололо не предоставила необходимых доказательств, и суд отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции. Суд отказал ей в том, чтобы дети проживали с ней до вынесения решения по сути спора.Читайте такжеСерега объяснил, зачем скрылся с детьми от бывшей жены

Громкие разбирательства между рэпером Серегой и его экс-женой Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года.

В ходе судебного разбирательства 21 декабря Сергей Пархоменко назвал все медийные выпады в свою сторону, связанные с исполнением его родительских прав в отношении его детей необоснованными и лживыми.

Представители Полины Ололо не смогли предоставить никаких доказательств в поддержку скандальных заявлений матери в социальных сетях либо других СМИ, очернявших репутацию Пархоменко на протяжении всего конфликта

Полина Ололо, которая выступает ответчицей по делу, была удалена из зала заседания за неуважение к суду.

Кроме этого, в ходе заседания стало известно, что решением Харьковского департамента по делам детей несовершеннолетних от 20 ноября 2020 года было постановлено признать целесообразным проживание детей Полины Ололо и Сергея Пархоменко вместе с отцом.

К данным выводам комиссия пришла, руководствуясь показаниями детей, которые сообщили специалистам шокирующие подробности их жизни с матерью.

В комиссии Департамента служб по делам детей г. Харькова после того, как выслушали пожелания детей, приняли решение о необходимости проживания несовершеннолетних детей с отцом - Сергем Пархоменко

Ранее Серега объявил, что не намерен идти на контакт со СМИ, потребовал оставить его в покое, и напомнил, что Полина Ололо может подать в суд, если у нее есть претензии к его методам воспитания детей.