Молодая смерть на дороге: украинские блогеры, погибшие в ДТП

Дорогая машина равно высокая скорость. Высокая скорость равно страшное ДТП.

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Блогеры, которые погибли в ДТП / Коллаж Главред, фото из сети

Кратко:

Кто из украинских блогеров погиб в ДТП

В чем причина трагедий

Несколько дней назад стало известно об аварии, в которую попал известный украинский блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец.

Сообщается, что он был за рулем элитного спорткара Aston Martin DB12, стоимость которого составляет около 350 тысяч долларов. В момент аварии в салоне находился его маленький сын Максим. Блогер остался жив. Однако не всем так повезло, как ему.

видео дня

Жена Блогера показала его машину после ДТП / Фото Instagram/diamond_nesty

Главред решил вспомнить резонансные аварии, в которых погибли молодые и успешные блогера.

Как погибла Анна Жук

24 января 2025 года стало известно, что известная харьковская блогер Анна Жук (Аннет) трагически погибла в ДТП, которое произошло на трассе Харьков-Киев. На момент инцидента в авто находился ребенок знаменитости.

Смертельное ДТП произошло 24 января недалеко от села Засулье Лубенского района Полтавской области. Муж Анны Жук находился за рулем Lexus. Он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял на обочине.

Анна Жук погибла на месте ДТП, а ее малолетний сын получил тяжелые травмы.

Анна Жук погибла в ДТП / Фото Instagram/Анны Жук

Смерть блогерши Vikunciy

27 мая стало известно о том, то в жутком ДТП разбилась популярная украинская блогерша и модель Vikunciy. На момент смерти ей было 26 лет.

Молодая девушка разбилась в Кировоградскойна трассе "Киев – Одесса". Ее автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонную стелу и загорелся, вследствие чего погибли два человека – Vikunciy и ее помощница.

Vikunciy погибла в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

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Ранее Главред рассказывал, что 15 июня стало известно о смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по роли в сериале "Клюквенный щербет". Турецкие СМИ сообщили подробности смерти молодой артистки.

Ране также известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился фото, на котором его практически не узнать.

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Резонансное ДТП: как погибла Vikunciy Vikunciy, настоящее имя Виктория Мирошниченко, погибла в ДТП 25 мая в Кировоградской области. По данным правоохранителей, Porsche Cayenne двигался по автодороге М-05 "Киев-Одесса". Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела. В салоне спасатели обнаружили тела двух погибших, ими оказалась блоггер Vikunciy и ее помощница.

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