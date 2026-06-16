Молодая смерть на дороге: украинские блогеры, погибшие в ДТП

Кратко:
- Кто из украинских блогеров погиб в ДТП
- В чем причина трагедий
Несколько дней назад стало известно об аварии, в которую попал известный украинский блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец.
Сообщается, что он был за рулем элитного спорткара Aston Martin DB12, стоимость которого составляет около 350 тысяч долларов. В момент аварии в салоне находился его маленький сын Максим. Блогер остался жив. Однако не всем так повезло, как ему.
Главред решил вспомнить резонансные аварии, в которых погибли молодые и успешные блогера.
Как погибла Анна Жук
24 января 2025 года стало известно, что известная харьковская блогер Анна Жук (Аннет) трагически погибла в ДТП, которое произошло на трассе Харьков-Киев. На момент инцидента в авто находился ребенок знаменитости.
Смертельное ДТП произошло 24 января недалеко от села Засулье Лубенского района Полтавской области. Муж Анны Жук находился за рулем Lexus. Он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял на обочине.
Анна Жук погибла на месте ДТП, а ее малолетний сын получил тяжелые травмы.
Смерть блогерши Vikunciy
27 мая стало известно о том, то в жутком ДТП разбилась популярная украинская блогерша и модель Vikunciy. На момент смерти ей было 26 лет.
Молодая девушка разбилась в Кировоградскойна трассе "Киев – Одесса". Ее автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонную стелу и загорелся, вследствие чего погибли два человека – Vikunciy и ее помощница.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что 15 июня стало известно о смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по роли в сериале "Клюквенный щербет". Турецкие СМИ сообщили подробности смерти молодой артистки.
Ране также известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился фото, на котором его практически не узнать.
Вас также может заинтересовать:
- Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад
- "Очень тяжело": умер популярный герой шоу "Хата на тата"
- Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина
Резонансное ДТП: как погибла Vikunciy
Vikunciy, настоящее имя Виктория Мирошниченко, погибла в ДТП 25 мая в Кировоградской области. По данным правоохранителей, Porsche Cayenne двигался по автодороге М-05 "Киев-Одесса". Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела. В салоне спасатели обнаружили тела двух погибших, ими оказалась блоггер Vikunciy и ее помощница.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред