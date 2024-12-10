Раиса Рязанова может получить инфаркт.

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Раиса Рязанова - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Раиса Рязанова

Вы узнаете:

Раиса Рязанова попала в больницу

Что случилось с путинисткой

Российская актриса Раиса Рязанова, которая в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, оказалась в больнице из-за проблем с сердцем.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, звезда советского фильма "Москва слезам не верит" может иметь серьезные проблемы со здоровьем.

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Отметим, на прошлой неделе путинистку обманули мошенники.

"Артистка пожаловалась врачам на боли в груди. Врачи диагностировали у Рязановой нарушение ритма сердца — так называемый синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт. Усложняет ситуацию повышенное давление. Врачи прописали ей лечение и назначили дальнейшие обследования. Сейчас она восстанавливается дома", - написали пропагандисты.

Что произошло с путинисткой Рязановой / фото: скрин t.me/shot_shot

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Кто такая Раиса Рязанова? Раиса Рязанова - советская и российская актриса театра и кино; народная артистка Российской Федерации (2005), лауреат Государственной премии СССР (1981). Ранее обозвала Владимира Зеленского "бычком", которым якобы руководят. Актриса считает, что на защиту Украины от российской агрессии президента подбивают какие-то "нелюди".



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