Вы узнаете:
- Раиса Рязанова попала в больницу
- Что случилось с путинисткой
Российская актриса Раиса Рязанова, которая в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, оказалась в больнице из-за проблем с сердцем.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, звезда советского фильма "Москва слезам не верит" может иметь серьезные проблемы со здоровьем.
Отметим, на прошлой неделе путинистку обманули мошенники.
"Артистка пожаловалась врачам на боли в груди. Врачи диагностировали у Рязановой нарушение ритма сердца — так называемый синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт. Усложняет ситуацию повышенное давление. Врачи прописали ей лечение и назначили дальнейшие обследования. Сейчас она восстанавливается дома", - написали пропагандисты.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что бывшая жена Андрея Пятова засветилась в компании футболиста. В начале ноября Юлия Пятова подала на развод после 19 лет отношений со спортсменом.
Также известная украинская юмористка Лера Мандзюк "прошлась" по Тине Кароль и ее манере позиционировать себя перед поклонниками с "лживой, дешевой скромностью".
Вас может заинтересовать:
- "Свалили все": россияне набросились на Кристину Орбакайте - что произошло
- Копии Альбины: Джанабаева показала, ка выглядят ее дети от Валерия Меладзе
- "Выбирай": Тина Кароль публично ответила на обвинения Леры Мандзюк
Кто такая Раиса Рязанова?
Раиса Рязанова - советская и российская актриса театра и кино; народная артистка Российской Федерации (2005), лауреат Государственной премии СССР (1981). Ранее обозвала Владимира Зеленского "бычком", которым якобы руководят. Актриса считает, что на защиту Украины от российской агрессии президента подбивают какие-то "нелюди".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред