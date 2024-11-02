Актриса неожиданно скончалась в возрасте 77 лет.

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Умерла актриса "Универа" и "Интернов" / Коллаж Главред, фото Voice

Что случилось:

Скончалась актриса Лидия Ильина

Причина смерти - сердечная недостаточность

В террористической России скончалась актриса Лидия Ильина.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, актриса умерла в возрасте 77 лет 1 ноября.

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Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Из наиболее известных сериалов с актрисой: "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы–2", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнёры", "Интерны" и другие.

Сообщается, что актрису будут хоронить 5 ноября.

Кто такая Лидия Ильина Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года, обучалась в Музыкально-театральном училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года актриса снималась в сериалах, в частности, в "Интернах", "Универ. 10 лет спустя", "Вампирах средней полосы" и других.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что американская известная актриса, певица и танцовщица Тери Гарр, которая известна своей ролью в сериале "Друзья", умерла во вторник, 29 октября.

Ранее также стало известно о том, что актер Максим Шпаковский, который остался жить в Севастополе после незаконной оккупации Россией Крыма, погиб после ДТП 25 октября в возрасте 48 лет. Актёр попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Он скончался в больнице.

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