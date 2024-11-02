Что случилось:
- Скончалась актриса Лидия Ильина
- Причина смерти - сердечная недостаточность
В террористической России скончалась актриса Лидия Ильина.
Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, актриса умерла в возрасте 77 лет 1 ноября.
Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Из наиболее известных сериалов с актрисой: "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы–2", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнёры", "Интерны" и другие.
Сообщается, что актрису будут хоронить 5 ноября.
Кто такая Лидия Ильина
Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года, обучалась в Музыкально-театральном училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года актриса снималась в сериалах, в частности, в "Интернах", "Универ. 10 лет спустя", "Вампирах средней полосы" и других.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред писал о том, что американская известная актриса, певица и танцовщица Тери Гарр, которая известна своей ролью в сериале "Друзья", умерла во вторник, 29 октября.
Ранее также стало известно о том, что актер Максим Шпаковский, который остался жить в Севастополе после незаконной оккупации Россией Крыма, погиб после ДТП 25 октября в возрасте 48 лет. Актёр попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Он скончался в больнице.
Вас также может заинтересовать:
- Умер звезда "Спасателей Малибу"
- Умер легендарный солист группы Iron Maiden
- Умер народный депутат Украины Олег Макаров - детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред