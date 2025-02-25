На концерте певуньи-путинистки Елены Ваенги умерла фанатка

Краткое содержание:
- Ваенга прервала концерт из-за смерти одной из слушательниц
- Ведется расследования обстоятельств смерти женщины
Российская певица-путинистка Елена Ваенга оказалась в центре скандала - 23 февраля во время ее концерта в Твери скончалась одна из зрительниц. Следственный комитет начал проверку по факту смерти женщины, а росСМИ раскрывают детали и выдвигают частные версии.
71-летняя Тамара вместе с подругой посетила концерт Ваенги в одном из местных дворцов культуры. Во время антракта обе женщины почувствовали себя плохо, Тамара при выходе из зала потеряла сознание.
В зале был врач-кардиолог который оказывал покойной первую помощь до приезда скорой. Машина прибыла через 9 минут после вызова, однако медики лишь констатировали смерть.
Очевидцы предполагают, что женщине могло стать плохо из-за духоты в зале, на которую жаловались многие зрители. Администрация дворца утверждает, что температурный режим соответствовал норме.
После смерти зрительницы Елена Ваенга прервала концерт со словами: "Не могу петь, когда в фойе человек лежит". Это единственный комментарий путинистки об этой ситуации.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что певец-путинист Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище. Ведущая-предательница рассказала, как семья обращается с ней.
Также младшая дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, шестилетняя Мила, вызверилась на новую женщину своего отца, фигуриста Петра Чернышева.
Читайте также:
- "Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской
- "Мрак": путинист Иосиф Пригожин опозорил жену Валерию на всю РФ
- Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина
Кто такая Елена Ваенга?
Елена Ваенга - российская певица. В 2022 году поддержала вторжение России на Украину, принимала участие в концертах в поддержку российской агрессии. 7 января 2023 года, из-за вторжения на Украину, внесена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред