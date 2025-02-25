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На концерте певуньи-путинистки Елены Ваенги умерла фанатка

Анна Подгорная
25 февраля 2025, 01:30
25
От творчества пропагандистки Ваенги людям физически становится плохо.
Елена Ваенга
Елена Ваенга новости - в Твери на концерте Ваенги умерла женщина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vaengaofficial

Краткое содержание:

  • Ваенга прервала концерт из-за смерти одной из слушательниц
  • Ведется расследования обстоятельств смерти женщины

Российская певица-путинистка Елена Ваенга оказалась в центре скандала - 23 февраля во время ее концерта в Твери скончалась одна из зрительниц. Следственный комитет начал проверку по факту смерти женщины, а росСМИ раскрывают детали и выдвигают частные версии.

71-летняя Тамара вместе с подругой посетила концерт Ваенги в одном из местных дворцов культуры. Во время антракта обе женщины почувствовали себя плохо, Тамара при выходе из зала потеряла сознание.

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В зале был врач-кардиолог который оказывал покойной первую помощь до приезда скорой. Машина прибыла через 9 минут после вызова, однако медики лишь констатировали смерть.

Очевидцы предполагают, что женщине могло стать плохо из-за духоты в зале, на которую жаловались многие зрители. Администрация дворца утверждает, что температурный режим соответствовал норме.

После смерти зрительницы Елена Ваенга прервала концерт со словами: "Не могу петь, когда в фойе человек лежит". Это единственный комментарий путинистки об этой ситуации.

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Кто такая Елена Ваенга?

Елена Ваенга - российская певица. В 2022 году поддержала вторжение России на Украину, принимала участие в концертах в поддержку российской агрессии. 7 января 2023 года, из-за вторжения на Украину, внесена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины", сообщает Википедия.

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