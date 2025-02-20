На низком старте: Анн Кошмал показала подготовку к рождению малыша

Актриса поделилась, как выглядит на последних сроках беременности.

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Анна Кошмал с сыном показала, как готовится к рождению ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Кратко:

Анна Кошмал готовится к рождения второго ребенка

Артистка показала, как проводит дни перед родами

Украинская актриса Анна Кошмал со дня на день станет мамой во второй раз. Артистка скрывает пол будущего малыша, но с большим удовольствием делится с поклонниками новостями про свою беременность.

Так с утра в своем блоге в Instagram он сообщила, что она и будущий малыш пока дома, и в роддом не собираются. Кошмал с сияющей от счастья улыбкой также показала уже очень большой животик.

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Позже вместе с первым ребенком, шестилетним Мишей, Анна отправилась на прогулку. Она также сообщила, что сегодня приедет кроватка для "нового бейбика" - ее подготовка к появлению малыша выходит на финишную прямую.

Анна Кошмал с сыном показала, как готовится к рождению ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

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Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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