Набеги на гардероб: Сара Джессика Паркер рассказала, как ведут себя ее дочери

Сара Джессика Паркер рассказала о собственном гардеробе.

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Сара Джессика Паркер поделилась кусочком приватной жизни / Коллаж Главред, фото Instagram/sarahjessicaparker

Кратко:

Что делают дочери с гардеробом звезды

Что она сказала по этому поводу

Многие бы с радостью ухватились за возможность совершить набег на шкаф Сары Джессики Паркер, но не ее дочери.

Хотя у звезды один из лучших гардеробов в Голливуде, в интервью журналу W Magazine она рассказала, что ее 15-летние близнецы Табита и Мэрион не особенно интересуются ее дизайнерскими вещами, пишет Page Six.

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"В июне им исполнится 16, и они любят одежду, но она не играет большой роли в их жизни", — объяснила она.

Сара Джессика Паркер рассказала о своем гардеробе / Фото Instagram/sarahjessicaparker

"У них определенно есть идеи о том, как они хотят себя чувствовать и выглядеть, когда выходят за дверь, но их, похоже, это не особенно привлекает", — сказала она.

Между тем, любимая коллекция обуви Паркер, к сожалению, больше не подходит для двух подростков.

Сара Джессика Паркер рассказала о своем гардеробе / Фото Instagram/sarahjessicaparker

"Печальная правда в том, что они больше им не подходят", — сказала актриса в интервью. "У них неправильный размер ноги, и он не вернется к норме".

Паркер, которая стала настоящей иконой моды с тех пор, как в конце 90-х годов начала играть роль Кэрри Брэдшоу, которая продлилась десятилетиями, признается, что у нее нет никаких сожалений относительно стиля.

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Также известно, что в семье "Шарлотты" из "Секса и города" произошло несчастье. Близкий мужчина актрисы ушел из жизни из-за осложнений в связи с многолетней борьбой с болезнью Паркинсона.

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Что такое "Секс в большом городе"? Секс в большом городе - американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Сериал основан на одноимённой книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним — Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, сообщает Википедия.

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