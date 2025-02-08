Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

Уже сегодня, 8 февраля, Украина узнает, кто поедет на Евровидение-2025.
За возможность поехать в швейцарский город Базель будут бороться 10 финалистов, которые исполнят свои конкурсные композиции и продемонстрируют номера.
Уже традиционно выбор представителя Украины начнется с предшоу в 18:00, где ведущая Анна Тульева поделится подробностями закулисья Нацотбора.
В 18:30 стартует трансляция финала Нацотбора к Евровидению-2025.
Ведущими Евровидение 2025 года в Украине стали уже известные для еврофанов звезды - ведущая Маша Ефросинина, официальный голос Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.
Где именно будет проводиться конкурс – не разглашается из-за безопасности.
Главред ведет онлайн-трансляцию национального отбора на Евровидение 2025
7 февраля, накануне основного эфира, был записан резервный эфир. Маша Ефросинина рассказала, на какой случай сделали "копию".
Как голосовать за своего фаворита?
Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительcкое голосование состоится в мобильном приложении Действие и посредством СМС на короткий номер 7576. О начале и окончании голосования в эфире Общественное Культура зрителей сообщат ведущие шоу.
В каком порядке будут высупать учасники на Нацотборе 2025
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