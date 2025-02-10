"Не братство, не дружба": Потап представил Дудю свой мирный план окончания войны

Потапенко рассказал, какие условия должна выполнить РФ для Украины.

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Потап в интервью Дудю рассказал про будущее соседства Украины и РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/realpotap

Кратко:

Потап дал интервью Юрию Дудю

Музыкант рассказал, какие условия для мирного сосуществования должна выполнить страна-агрессор

Украинский музыкальный продюсер и артист Потап (Алексей Потапенко) впервые за время полномасштабной войны дал большое интервью. Примечательно, что он отверг предложения беседы от украинских СМИ, но согласился на диалог с российским интервьюером Юрием Дудем (признанный страной-оккупантом иноагентом).

В ходе длительной беседы Потап выразил свою уверенность в том, что после окончания полномасштабной войны его примут в Украине - свое будущее он якобы связывает именно с нашей страной. Он также озвучил мнение, чем именно должна закончиться война Украины с оккупантом.

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Потапенко отметил, что хочет справедливости для страны, в которой он родился, вырос и получил первый успех. Обеспечить ее должен агрессор, и только после этого, через большой промежуток времени, можно будет говорить про относительно безопасный мир.

"Я очень хочу, чтобы был справедливый мир. Я бы очень хотел. История показала, что найти общий язык могут практически все. И как пример можно взять послевоенную Германию - такие примеры есть в истории. Но мне бы очень хотелось, чтобы россия выполнила три пункта по отношению к Украине:

Признала свою вину, а лучше - покаялась Вернула все территории Украине Выплачивала долго-долго-долго репарации.

И может быть тогда, по прошествии долгих-долгих лет, это будет нормальное соседство. Не братство, не дружба, - об этом даже речи не идет. В моем понимании", - рассказал Потап.

При этом артист подчеркнул, что пока "не видит предпосылок для выполнения даже первого пункта".

Кто такой Потап / инфографика: Главред

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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