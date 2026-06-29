"Не было свадьбы": Монатик удивил признанием о личной жизни

Певец рассказал, как прошло бракосочетание с его супругой.

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Дима Монатик про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Монатик

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Почему у Димы Монатика не было свадьбы

Когда Монатик с супругой планируют отпраздновать свадьбу

Известный украинский певец Дмитрий Монатик сделал неожиданное признание о том, как начиналась его семейная жизнь с супругой Ириной. В интервью "Перець ФМ" оказалось, что у молодоженов тогда не было традиционного пышного торжества.

По словам Монатика, супруги пришли к согласию, что свадьба станет праздником только для них. Пара расписалась 1 июля 2015 года и отметила это событие в ресторане наедине друг с другом.

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Дима Монатик - жена / фото: instagram.com, Ирина Монатик

"У меня, кстати, никогда не было свадьбы. Мы с женой расписались и просто отпраздновали вдвоем. Этот праздник был для нас очень личным, и мы хотели, чтобы так было", - заявил артист.

Несмотря на то, что пара давно состоит в официальном браке и воспитывает троих сыновей, Дмитрий не отрицает возможности когда-нибудь устроить свадебную вечеринку. Певец рассказал, что уже обсуждал с женой такую идею.

Дима Монатик - дети / фото: instagram.com, Монатик

"Мы до сих пор говорим о том, что все-таки справим свадьбу. На какую-то годовщину мы это сделаем. Хочется, чтобы дети подросли, чтобы все все помнили, понимали и классно провели время. А может быть, уже и со своими девушками пришли", - пошутил Монатик.

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О персоне: MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

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