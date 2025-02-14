Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Алена Кюпели
14 февраля 2025, 21:33
132
Настя Каменских в праздничном луке написала пост о любви.
Настя Каменских
Настя Каменских наделала стильных фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Вы узнаете:

  • О чем написала Каменских и кому адресовала пост
  • Как она выглядела в праздничный день

Украинская известная певица Настя Каменских в День всех влюбленных 14 февраля сделала важное заявление о любви.

Как написала знаменитость на своей странице в Instagram, все великие истории, которые согревают сердце, имеют одно общее основание — любовь. "Она способна менять людей, дарить крылья, наполнять мир теплом и смыслом. Но самая главная история начинается с нас самих. Когда мы бережем себя, свои мечты, позволяем себе быть счастливы – тогда наша любовь становится настоящей и для других", - написала певица настоящее послание.

видео дня
Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных
Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных / Фото Instagram/kamenskux

Кроме того, она добавила, что очень хочет, что чтобы этот день напомнил о том, что любовь вокруг нас начинается с любви к себе.

Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных
Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных / Фото Instagram/kamenskux

К слову, Каменских ни одним словом не вспомнила своего мужа, продюсера Потапа, к которому украинское общество сейчас настроено достаточно враждебно.

Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных
Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных / Фото Instagram/kamenskux

Сама певица выглядела шикарно. На ней был топ из искусственного красного меха в виде сердца, черные кожаные тайтсы, а также красные элегантные лодочки на высоком каблуке. Каменских заметно похудела, что очень ей идет.

Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных
Анастасия Каменских много тренируется, чтобы быть в форме / Фото Instagram/kamenskux

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

21:41Политика
ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

21:31Украина
"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭС

"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭС

20:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

Последние новости

22:25

Соломия Витвицкая выходит замуж - бойфренд-военный сделал ей предложение

22:07

Нужно сжечь всего один предмет: как защитить себя от негатива 15 февраля

21:56

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

21:45

Как на самом деле изготавливают деревянные ложки: люди удивлены таким методомВидео

21:45

Тоня Матвиенко впервые призналась, почему обращалась к маме на "вы"

Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляцияМюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция
21:41

"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

21:33

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

21:31

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удараВидео

21:06

Захотела в РФ: сын Роднянского рассказал, почему развелся с женой-россиянкойВидео

Реклама
20:39

Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

20:37

"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭСФотоВидео

20:30

Многим даже не по карману: цены на популярный овощ достигли рекорда

20:24

Все будет засыпать снегом: в Украине предупреждают о мощном шторме

20:05

Путин готовится объявить о "победе": глава Пентагона сделал неожиданное заявление

19:59

Так делали еще наши бабушки: для чего на самом деле стоит умываться ледяной водой

19:48

Доллар внезапно ушел в крутое пике: каким будет курс валют с 17 февраля

19:41

"Немного волновалась": Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь

19:30

Обсуждались важные вопросы: подробности встречи Зеленского и вице-президента СШАФотоВидео

19:10

Сказки о скором мире в Украине и опасная дезинформациямнение

18:58

"Путин просто сойдет с ума": сенатор Грэм пообещал Украине вступление в НАТО

Реклама
18:53

Решает популярную проблему: почему эксперты советуют держать в ванной свечу

18:11

"Встречусь только с одним россиянином": Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

17:45

Как сделать отбивные, если нет молотка: хозяйки раскрыли действенные хитрости

17:42

В СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭСФото

17:42

"Украине нужна армия в 1,5 млн": Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО

17:30

Можно ли поворачивать направо: тест ПДД, который запутывает многих водителей

17:26

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о наступлении нового похолодания

17:09

Будут просить еще и еще: рецепт бомбической закуски родом из Черновцов

17:06

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

17:02

Кабмин запретил направление на ВВК одной категории украинцев: новые правила

16:59

Сколько шаров на рисунке: большинство людей дадут неправильный ответ

16:48

Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции - все деталиФотоВидео

16:45

Американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине – The Time

16:37

В Украине вводят новые штрафы вплоть до 8000 гривен: где теперь ездить запрещено

16:21

"РФ - не главная угроза": вице-президент США удивил заявлениями в МюнхенеВидео

16:17

Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express

16:12

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

16:10

В центре Николаева взорвалось неизвестное устройство: есть погибшие и раненые

16:05

Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторамиВидео

16:02

Индексацию получат не все: юрист объяснил, кто останется без повышения пенсий

Реклама
15:56

Тысячи дронов в месяц: в разведке Британии назвали цели новых ударов РФ

15:54

Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средствоВидео

15:28

Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

15:23

С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

15:22

В Украину вернули тела 757 павших защитников

15:10

Рианна привела детей на суд, где решают судьбу их отцаВидео

15:08

Для чего хозяйки вешают пленку с пузырьками на окна: гениальный лайфхакВидео

15:05

Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

15:02

Как подростки: влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото

14:42

Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять