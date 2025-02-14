Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Настя Каменских в праздничном луке написала пост о любви.

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Настя Каменских наделала стильных фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

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О чем написала Каменских и кому адресовала пост

Как она выглядела в праздничный день

Украинская известная певица Настя Каменских в День всех влюбленных 14 февраля сделала важное заявление о любви.

Как написала знаменитость на своей странице в Instagram, все великие истории, которые согревают сердце, имеют одно общее основание — любовь. "Она способна менять людей, дарить крылья, наполнять мир теплом и смыслом. Но самая главная история начинается с нас самих. Когда мы бережем себя, свои мечты, позволяем себе быть счастливы – тогда наша любовь становится настоящей и для других", - написала певица настоящее послание.

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Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных / Фото Instagram/kamenskux

Кроме того, она добавила, что очень хочет, что чтобы этот день напомнил о том, что любовь вокруг нас начинается с любви к себе.

Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных / Фото Instagram/kamenskux

К слову, Каменских ни одним словом не вспомнила своего мужа, продюсера Потапа, к которому украинское общество сейчас настроено достаточно враждебно.

Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных / Фото Instagram/kamenskux

Сама певица выглядела шикарно. На ней был топ из искусственного красного меха в виде сердца, черные кожаные тайтсы, а также красные элегантные лодочки на высоком каблуке. Каменских заметно похудела, что очень ей идет.

Анастасия Каменских много тренируется, чтобы быть в форме / Фото Instagram/kamenskux

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Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

Настя Каменских / инфографика: Главред

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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