"Не привыкайте к людям": актер и воин рассказал о страхах на войне

Семья украинского актера поддержала его решение уйти добровольцем в начале полномасштабного вторжения России.

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Владимир Ращук поделился главным страхом / скриншоты из видео

Актер и воин Владимир Ращук признался, что на войне переживает разные страхи. Это и страх неизвестности, и потери и смерти, и страх отличника, что ты должен делать все идеально.

Об этом он рассказал в интервью агентств УНИАН. "К сожалению, война равна смерти и потерям. Есть такая фраза "никогда не привыкайте к людям". Это очень тяжело, когда собрат становится тебе ближе любого родственника за короткий период времени", — отметил актер и защитник.

Семья украинского актера поддержала его решение уйти добровольцем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Жена также занимается волонтерством и ездит в горячие точки. Однако сам Ращук воевать ей запрещает:

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"Моя жена — абсолютно фанатичная националистка и патриотка. Была одна ситуация, когда мы были очень близки от линии столкновения, и была возможность у меня немного поспать. Я только из ночной смены пришел, лег, и тут меня кто-то это. Я открываю глаза, а это она приехала ко мне туда на минут десять. Это был Северодонецк. Ну и после того я сказал, что не смогу функционировать, когда она здесь: "Ты — женщина, и должен хранить то, куда я буду мечтать возвращаться. Если пойдешь воевать, то у нас будут вообще сожжены мосты, и пойдем, как в казино говорят, в all-in".

Кто такой Владимир Ращук? Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

По словам Ращука, особую поддержку в решении стать на защиту государства проявила его дочь.

"Она очень сознательно поняла, что папа уходит и его нужно поддержать. Она все время занималась тем, что поддерживала маму, мою жену. И вот это, пожалуй, самое крутое", - добавляет мужчина.

Также Ращук поделился собственным секретом счастливого брака, который может быть полезен каждой паре. По его словам, важны честность и уважение.

"Конечно, и любовь, страсть, желание и понимание, что лучше твоей единой никого не существует, и она неотразима. Я считаю, что это очень важный момент. Диалог, понимание друг друга. И именно не компромиссы, а умение разговаривать и слышать", - подытоживает он.

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Напомним, ранее украинский ведущий Даниэль Салем на днях он получил удостоверение участника боевых действий. Этот документ натолкнул его на размышления.

Также известная украинская журналистка Наталия Тур поддержала слух, который уже более двух лет "гуляет" прессе - Потап и Настя Каменских скрывают свое расставание.

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