Новый наследник престола: Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы

Весной 2025 года принцесса Беатрис станет во второй раз станет мамой.

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Принцесса Беатрис новости - Беатрис Йоркская беременна во второй раз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/princesseugenie

Британская принцесса Беатрис Йоркская и ее супруг, итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци, ждут ребенка. Об этом сообщает Букингемский дворец на официальных страницах в социальных сетях.

Для пары это будет второй совместный ребенок: в сентябре 2021 года Беатрис родила дочь по имени Сиенна Элизабет. Кроме нее в семье воспитывается сын Эдоардо о предыдущих отношений - Кристофер Вульф.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить, что в новом году они ожидают второго совместного ребенка - братика или сестричку для Вольфи и Сиенны. Его Величество Король был проинформирован, и обе семьи очень рады этой новости", - гласит официальное сообщение.

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Второй ребенок принцессы Беатрис сдвинет свою тетю, принцессу Евгению, в очереди престолонаследия. Сейчас принцессы Йоркские занимают девятое и 11 место соответственно (10 принадлежит Сиенне Мапелли-Моцци). Второй биологический ребенок принцессы Беатрис займет 11 место, а принцесса Евгения сместится на 12-ое.

Принцесса Беатрис новости - Беатрис Йоркская беременна во второй раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кто такая принцесса Беатрис? Принцесса Беатрис Йоркская (полное имя - Беатрис Елизавета Мария) - принцесса, член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, младшего брата короля Карла III, и Сары, герцогини Йоркской. На 2024 год является девятой по порядку в линии наследования трона шестнадцати независимых государств (Великобритании и монархических государств Британского содружества), сообщает Википедия.

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