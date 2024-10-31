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Очень папина девочка: как сейчас выглядит 19-летняя дочь Алана Бадоева

Анна Подгорная
31 октября 2024, 22:33
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Лолита Бадоева заслуживает собственного фан-клуба, убежден звездный отец.
Алан Бадоев с дочерью
Как выглядит дочь Алана Бадоева и Жанны Бадоевой Лолита / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alanbadoev

Кратко:

  • Лолите Бадоевой, дочери Алана и Жанны Бадоевых, 19 лет
  • Девушка тяготеет к творчеству и любит фотосъемку
  • Свежие фото Лолиты привели ее звездного отца в восторг

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев вынужден жить отдельно от своей единственной биологической дочери Лолиты - вместе с мамой она живет за границей. Впрочем, это не мешает Бадоеву восторгаться своим чадом на расстоянии в перерывах между редкими встречами.

Так в своем блоге в Instagram режиссер опубликовал свежие фото Лолиты с вопросом, где можно записаться в фан-клуб девушки. Эти же фото появились в ее блоге.

видео дня

В кадре 19-летняя дочь режиссера позирует в ретро-образе в стиле начала двухтысячных: светлая блуза, кокетливо приспущенная с одного плеча, трикотажная облегающая юбка в пол, широкий бохо-пояс и мюли с острыми железными носками.

Во внешности Лолиты угадываются и черты звездного отца, и матери. Театральность и харизма совершенно очевидно достались девушки от Алана Бадоева.

Лолита Бадоева
Как выглядит дочь Алана Бадоева и Жанны Бадоевой Лолита / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lola_mikk

Кто такой Алан Бадоев?

Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

Алан Бадоев
Кто такой Алан Бадоев / инфографика: Главред

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