Осложнения: беременная Анна Кошмал рассказала, как серьезно заболела

Вы узнаете:
- Чем переболела Анна Кошмал
- Какие осложнения она перенесла
Украинская актриса Анна Кошмал, которая со дня на день станет мамой во второй раз, пропала из социальных сетей и пожаловалась на то, как серьезно заболела.
Как написала звезда на своей странице в Instagram, она не просто пропала из социальных сетей, а сильно заболела вирусной инфекцией. Актриса выложила ролик, как занимается йогой с уже очень большим животом.
По словам Кошмал, вирусное заболевание дало осложнения на легкие и на горло. "С малышом договорились, что подождет, пока я восстановлюсь и наберусь сил", - написала звезда.
Она также рассказала о состоянии своего старшего сына Миши. По словам мамы, ее сынок переболел без осложнений, но вирус продолжает мучать мальчика.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".
А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.
Вас также может заинтересовать:
- "Важно быть на одной волне": Анна Кошмал заговорила о своем таинственном муже
- "Мой загадочный": Анна Кошмал "познакомила" поклонников с мужем
- Анна Кошмал удивила Сеть стойкой на руках на последних сроках беременности
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред