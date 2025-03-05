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Осложнения: беременная Анна Кошмал рассказала, как серьезно заболела

Алена Кюпели
5 марта 2025, 21:23
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Анна Кошмал на последнем сроке беременности перенесла вирусную инфекцию.
Анна Кошмал рассказала, как ее замучил вирус
Анна Кошмал рассказала, как ее замучил вирус / Коллаж Главред, фото Instagram/smorkovkina

Вы узнаете:

  • Чем переболела Анна Кошмал
  • Какие осложнения она перенесла

Украинская актриса Анна Кошмал, которая со дня на день станет мамой во второй раз, пропала из социальных сетей и пожаловалась на то, как серьезно заболела.

Как написала звезда на своей странице в Instagram, она не просто пропала из социальных сетей, а сильно заболела вирусной инфекцией. Актриса выложила ролик, как занимается йогой с уже очень большим животом.

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По словам Кошмал, вирусное заболевание дало осложнения на легкие и на горло. "С малышом договорились, что подождет, пока я восстановлюсь и наберусь сил", - написала звезда.

Она также рассказала о состоянии своего старшего сына Миши. По словам мамы, ее сынок переболел без осложнений, но вирус продолжает мучать мальчика.

Анна Кошмал держится молодцом
Анна Кошмал держится молодцом / Фото Instagram/smorkovkina

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".

А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.

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Кто такая Анна Кошмал?

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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