"От Молдовы": Потап хочет отправится на Евровидение и даже написал песню

Вы узнаете:
- Потап обратился к поклонникам
- Артист хочет поехать на Евровидение
Украинский рэпер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны в Украине, сейчас выступает в скандальном образе "артиста из Восточной Европы" под псевдонимом Slavic Balagan.
На своей странице в Instagram рэпер заявил, что хотел бы принять участие на Евровидении от Молдовы.
"Я вам хочу сказать честно, учитывая, что мой основной состав, – парни из Молдовы, вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении", – выдал Потап.
Также рэпер отметил, что готов даже самостоятельно оплатить участие в конкурсе и у него есть подходящая песня.
"Мы могли бы выступить от Молдовы на Евровидении, если бы, конечно, народ нас поддержал. А я думаю, он бы поддержал", – добавил артист.
Стоит отметить, что жена рэпера – Настя Каменских – некоторое время находилась с Потапом за границей, где строила свою музыкальную карьеру. Но все же певица вернулась в Украину и уже более года живет в родной стране.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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