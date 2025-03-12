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"От Молдовы": Потап хочет отправится на Евровидение и даже написал песню

Элина Чигис
12 марта 2025, 22:52
79
Потап продолжает удивлять своим поведением.
Потап
Потап - новое заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

  • Потап обратился к поклонникам
  • Артист хочет поехать на Евровидение

Украинский рэпер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны в Украине, сейчас выступает в скандальном образе "артиста из Восточной Европы" под псевдонимом Slavic Balagan.

На своей странице в Instagram рэпер заявил, что хотел бы принять участие на Евровидении от Молдовы.

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"Я вам хочу сказать честно, учитывая, что мой основной состав, – парни из Молдовы, вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении", – выдал Потап.

Потап рассказал о своих планах
Потап рассказал о своих планах / фото: скрин instagram.com, Потап

Также рэпер отметил, что готов даже самостоятельно оплатить участие в конкурсе и у него есть подходящая песня.

"Мы могли бы выступить от Молдовы на Евровидении, если бы, конечно, народ нас поддержал. А я думаю, он бы поддержал", – добавил артист.

Потап продолжает жить за границей
Потап продолжает жить за границей / фото: instagram.com, Потап

Стоит отметить, что жена рэпера – Настя Каменских – некоторое время находилась с Потапом за границей, где строила свою музыкальную карьеру. Но все же певица вернулась в Украину и уже более года живет в родной стране.

Настя Каменских сейчас находится в Украине
Настя Каменских сейчас находится в Украине / фото: instagram.com, Потап
Потап
Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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