Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти Яниса, главная подозреваемая — 42-летняя Седокова.

https://glavred.info/starnews/padshaya-sushchnost-drug-yanisa-timmy-reshil-posadit-sedokovu-v-tyurmu-10627538.html Ссылка скопирована

Анна Седокова и Янис Тимма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Вы узнаете:

Что думает бывший друг Седоковой

Что она сделала

После смерти бывшего мужа предательницы Анны Седоковой Яниса Тиммы, его друг бизнесмен Марк Пугачев решил всерьез разобраться, кто же на самом деле виновен в смерти баскетболиста.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, предприниматель заявляет, что бывший муж Седоковой не просто так свел счеты с жизнью — он обвиняет в этом Седокову и ее окружение.

видео дня

Так, Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти Яниса, главная подозреваемая — 42-летняя Седокова. Оказывается, Тимма имел четыре московских квартиры стоимостью 180 миллионов рублей.

Марк Пугачев поделился этой новостью в соцсетях. "Друзья, я хочу вас поздравить. Сегодня Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей", — написал он.

Пугачев неоднократно подчеркивал, что за время брака знаменитость оставила Тимму ни с чем, поэтому он даже не имел возможности платить сыну алименты. "Ты отжала всю недвижимость у Яниса и оставила без копейки денег его сына и родителей — простых обычных, но с большим сердцем людей. Ты просто падшая сущность. Все что я говорю — 100% правда! Мать, думаю, позже, как в себя придет, все это подтвердит и добавит еще много чего. Всему свое время", — рассказал он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительнымивопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред