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"Падшая сущность": друг Яниса Тиммы решил посадить Седокову в тюрьму

Алена Кюпели
4 января 2025, 12:14
264
Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти Яниса, главная подозреваемая — 42-летняя Седокова.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Вы узнаете:

  • Что думает бывший друг Седоковой
  • Что она сделала

После смерти бывшего мужа предательницы Анны Седоковой Яниса Тиммы, его друг бизнесмен Марк Пугачев решил всерьез разобраться, кто же на самом деле виновен в смерти баскетболиста.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, предприниматель заявляет, что бывший муж Седоковой не просто так свел счеты с жизнью — он обвиняет в этом Седокову и ее окружение.

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Так, Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти Яниса, главная подозреваемая — 42-летняя Седокова. Оказывается, Тимма имел четыре московских квартиры стоимостью 180 миллионов рублей.

Марк Пугачев поделился этой новостью в соцсетях. "Друзья, я хочу вас поздравить. Сегодня Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей", — написал он.

Пугачев неоднократно подчеркивал, что за время брака знаменитость оставила Тимму ни с чем, поэтому он даже не имел возможности платить сыну алименты. "Ты отжала всю недвижимость у Яниса и оставила без копейки денег его сына и родителей — простых обычных, но с большим сердцем людей. Ты просто падшая сущность. Все что я говорю — 100% правда! Мать, думаю, позже, как в себя придет, все это подтвердит и добавит еще много чего. Всему свое время", — рассказал он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительнымивопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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