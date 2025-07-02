Первый публичный выход: 81-летний Роберт Де Ниро перестал скрывать лицо двухлетней дочери

Вкратце:
- Роберт Де Ниро и Тиффани Чен воспитывают двухлетнюю дочь
- Недавно они с Джиа посетили концерт музыкальной группы для детей
Американский актер и режиссер Роберт Де Ниро решил обзавестись седьмым ребенком в весьма преклонном возрасте - девочку по имени Джиа Вирджиния ему родила подруга Тиффани Чен, когда звезде было уже 79 лет.
Сегодня Джиа 2 года, а ее папе - 81. Тем не менее Де Ниро наслаждается своим отцовством с большим энтузиазмом.
К примеру, актер и его подруга привели малышку на концерт группы The Wiggles, которая исполняет музыку для детей. В Нью-Йорке семья актера попала на выступление и позже - за кулисы. На официальной странице коллектива в Instagram появились фото Роберта Де Ниро, Тиффани Чен и их дочери Джиа.
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Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.
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Кто такой Роберт Де Ниро?
Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".
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