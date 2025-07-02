Первый публичный выход: 81-летний Роберт Де Ниро перестал скрывать лицо двухлетней дочери

Джиа Вирджиния Де Ниро отдохнула с родителями на детском концерте.

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Роберт Де Ниро сейчас - как выглядит дочь актера от Тиффани Чен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен воспитывают двухлетнюю дочь

Недавно они с Джиа посетили концерт музыкальной группы для детей

Американский актер и режиссер Роберт Де Ниро решил обзавестись седьмым ребенком в весьма преклонном возрасте - девочку по имени Джиа Вирджиния ему родила подруга Тиффани Чен, когда звезде было уже 79 лет.

Сегодня Джиа 2 года, а ее папе - 81. Тем не менее Де Ниро наслаждается своим отцовством с большим энтузиазмом.

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К примеру, актер и его подруга привели малышку на концерт группы The Wiggles, которая исполняет музыку для детей. В Нью-Йорке семья актера попала на выступление и позже - за кулисы. На официальной странице коллектива в Instagram появились фото Роберта Де Ниро, Тиффани Чен и их дочери Джиа.

Роберт Де Ниро сейчас - как выглядит дочь актера от Тиффани Чен / instagram.com/thewiggles

Роберт Де Ниро сейчас - как выглядит дочь актера от Тиффани Чен / instagram.com/thewiggles

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Кто такой Роберт Де Ниро? Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".

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