Анжелика Варум выдала неожиданную правду о браке с Леонидом Агутиным.

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Леонид Агутин и Анжелика Варум имеют длительный опыт отношений / Коллаж Главред, фото - скриншот YouTube

Коротко:

Варум сделала честное заявление о браке

Что она думает о поклонницах мужа

Российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум, уже долгое время являются объектами обсуждения и молчат о том, что террористическая Россия напала на мирную Украину.

Как правило, артистов подозревают в том, что они развелись.

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Как рассказала Анжелика Варум пропагандистскому изданию "Московский комсомолец", их брак с Агутиным держится на "нужде".

"Есть только потребность друг в друге. Если эта потребность есть, то будет все хорошо. Нет нужды - нет брака. Все очень просто. Никаких других секретов у меня нет", - добавила она.

Между тем, ее муж Агутин признался, что его по сей день атакуют поклонницы с непристойными предложениями. Между тем, Варум заявила, что ей все равно. "Ребята, в этом возрасте уже не рефлексируешь на такие вещи", - добавила она.

Кроме того, на недавнем публичном мероприятии Варум появилась сильно стройной. По информации СМИ, в последний раз она так выглядела еще в молодости.

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Ранее Главред сообщал о том, что дочь Анжелики Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.

А также певец Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.

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Кто такой Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса

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