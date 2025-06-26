Популярный украинский шоумен назвал артистов, которых считает легендами

Лестный комментарий от Демина получили известная певица и знаменитый ведущий.

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Слава Демин новости - ведущий назвал легенд украинского шоу-бизнеса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Кратко:

Слава Демин снялся в клипе

Его коллегами по съемке оказались артисты, которых он считает легендами

С миром шоу-бизнеса украинский ведущий и интервьюер Слава Демин знаком уже очень удивительно. Поэтому не удивительно, что у него появился собственный "рейтинг" среди известных украинских личностей.

З двумя из них шоумену удалось недавно поработать лично. Демин принял участие в клипе, кадром со съемок которого он поделился в своем блоге в Instagram.

видео дня

На фото вместе с ведущим позировали украинская певица и музыкант Мария Бурмака, а также музыкальный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк. Их Слава Демин считает ни много ни мало легендами.

О деталях совместной работы ведущий пообещал сообщить позже.

Слава Демин новости - ведущий назвал легенд украинского шоу-бизнеса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

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Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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