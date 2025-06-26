Популярный украинский шоумен назвал артистов, которых считает легендами

Кратко:
- Слава Демин снялся в клипе
- Его коллегами по съемке оказались артисты, которых он считает легендами
С миром шоу-бизнеса украинский ведущий и интервьюер Слава Демин знаком уже очень удивительно. Поэтому не удивительно, что у него появился собственный "рейтинг" среди известных украинских личностей.
З двумя из них шоумену удалось недавно поработать лично. Демин принял участие в клипе, кадром со съемок которого он поделился в своем блоге в Instagram.
На фото вместе с ведущим позировали украинская певица и музыкант Мария Бурмака, а также музыкальный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк. Их Слава Демин считает ни много ни мало легендами.
О деталях совместной работы ведущий пообещал сообщить позже.
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Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
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