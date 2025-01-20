Изуродованное тело женщины нашли в автомобиле известного российского актера

Сам Куценко не имеет никакого отношения к преступлению, а подозреваемого в убийстве задержали.

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В авто Гоши Куценко нашли убитую женщину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, SHOT

Коротко:

В автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины

Сам актер не имеет никакого отношения к инциденту

Подозреваемого в убийстве женщины задержали

В Москве на Кутузовском проспекте в припаркованном автомобиле, который принадлежит российскому актеру Гоше Куценко, было найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

В сообщениях говорится, что тело женщины было найдено в старом "Запорожце", который был припаркован во дворе многоквартирного дома. Пострадавшей 30-35 лет были нанесены многочисленные ножевые ранения. В салоне, рядом с телом, также обнаружено использованное средство контрацепции.

видео дня

Впоследствии выяснилось, что сам Куценко не имеет никакого отношения к преступлению, а подозреваемого в убийстве задержали.

Подозреваемый на допросе Альберт Абдуллин (так он представился) из Казани заявил, что убил знакомую и затащил тело в салон, чтобы спрятать. Согласно обнародованной информации, задержанный ударил женщину ножом по меньшей мере 12 раз. Со знакомой мужчина поссорился навеселе.

Подозреваемый / Фото: SHOT

Позже в Telegram-канале SHOT написали, что Абдуллин познакомился со своей жертвой на Киевском вокзале за несколько часов до трагедии. Он соблазнил ее двумя розами и бутылкой водки.

Кроме использованного средства контрацепции, в салоне машины нашли белый бюстгальтер. Предварительно, до убийства Абдуллин водил в брошенное авто и других женщин.

Впоследствии в Сети появился первый комментарий Гоши Куценко относительно ситуации с убитой женщиной, которая была найдена в его автомобиле.

Он заявил, что сейчас находится в экспедиции и выразил соболезнования семье погибшей.

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