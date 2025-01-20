"Я уже убежден": друг Тиммы рассказал, кто мог убить баскетболиста

Марк Пугачев заявил, что баскетболист не мог уйти из жизни самостоятельно.

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Марк Пугачев высказался о смерти друга Яниса Тиммы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, instagram/janis.timma

Ключевые тезисы:

Баскетболист не мог уйти из жизни самостоятельно

За убийством может стоять человек, который нашел тело Яниса в хостеле

После смерти экс-супруга изменницы Анны Седоковой Яниса Тиммы, его друг Марк Пугачев решил разобраться, кто же на самом деле виноват в смерти баскетболиста.

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В своем Instagram он предполагает, что в гибели спортсмена может быть виноват человек, который нашел его тело в хостеле.

"Где этот Рэмбо, который его снял, где этот мужик... покажите мне его, дайте мне его телефон, дайте мне с ним поговорить... Почему он не пришел на программу "Пусть говорят" и не сказал... А не причастен ли ты? Где этот человек, который его нашел?" - возмущенно высказался друг Тиммы.

При этом Пугачев уверен, что экс-супруг Анны Седоковой не мог уйти из жизни самостоятельно. Блогер охарактеризовал смерть Яниса Тиммы как "идеальное убийство", поскольку у баскетболиста прослеживались суицидальные мысли, и, вероятно, кто-то этим воспользовался.

"Не ушел он сам, 90% даю, не ушел. Кто-то здесь постарался. Кто? Вопрос остается открытым. Я уже в этом убежден. Давайте докопаемся до правды! Давайте найдем этого человека, кто убил ангела нашего!" - заявил Марк Пугачев.

Янис Тимма - последние новости по теме

Как писал Главред, 17 декабря прошлого года, бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Сперва сообщалось, что расходы на перевозку тела и похороны покроет сама Седокова. Однако позже в соцсетях команды Alikson Team, за которую играл Тимма, была опубликована информация о том, что расходы на транспортировку и похороны будет разделять клуб. После этого друг Тиммы, бизнесмен Мартиньш Лаува, заявил, что Седокова не участвовала в оплате этих расходов.

Анна Седокова не приехала попрощаться со своим экс-супругом Янисом. Ранее также отец баскетболиста сообщил, что Седокову не желают видеть на прощании.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем трижды и имеет троих детей от разных мужчин. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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