После "голого" Грэмми: Канье Уэст и его жена разводятся

Уэст — который теперь зовется Йе — считает, что Цензори "вернется к нему" .

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Канье Уэст может остаться холостяком/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что говорят источники о разводе Уэста

Кто стал инициатором развода

Американский рэппер Канье Уэст, который на днях попал в скандал из-за своего появления на церемонии вручения Грэмми с голой женой, и Бьянка Цензори расходятся после двух лет брака.

Об этом стало известно Page Six.

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"Ей надоело. Футболка со свастикой (которую он продавал) стала последней каплей. Она сказала ему, что она не такая, и что она не может быть связана с этим", — сообщает инсайдер. "Он говорит, что имеет над ней власть, а затем продает эти футболки. Это бросает на нее тень, и она не хочет участвовать в этом цирке", - добавил он.

Однако инсайдер отмечает, что Уэст — который теперь зовется Йе — считает, что Цензори "вернется к нему" в какой-то момент, как это было в прошлом, и что развод в настоящее время не неизбежен.

"Он говорит, что она просто "злится на него", — говорит источник, — "но сейчас она сказала ему, что с ней все кончено".

Представитель пары опроверг сообщения о готовящемся разводе, частично заявив The Hollywood Reporter в четверг: "Йе и Бьянка находятся в Лос-Анджелесе, собираются вместе провести День святого Валентина".

"Объявления об их личной жизни будут исходить от них самих", — продолжил представитель, — "а не от неподтвержденных слухов в таблоидной прессе".

Однако другие издания сообщили, что Уэст, 47 лет, и Цензори, 30 лет, уже договорились о послебрачном соглашении, в котором Цензори получит 5 миллионов долларов и разрешение на проживание в доме основателя Yeezy в Лос-Анджелесе стоимостью 35 миллионов долларов.

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Как ранее сообщал Главред, Канье Уэст много чего сказал во время своего недавнего появления в программе Download. Рэпер рассказал о своей карьере, своих достижениях и своем психическом здоровье.

Ранее 21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта. Фиби явилась на свой выпускной из престижного университета в компании наследника именитого семейства.

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Кто такой Канье Уэст? Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.

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