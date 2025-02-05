Канье Уэсту диагностировали неизлечимое заболевание

Артист откровенно рассказал о своем диагнозе.

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Канье Уэст признался в аутизме / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Вы узнаете:

О каком диагнозе рассказал артист

Кто заметил первые симптомы

Американский рэппер Канье Уэст, который на днях попал в скандал из-за своего появления на церемонии вручения Грэмми с голой женой, публично рассказал о своем диагнозе.

Как пишет hotnewhiphop.com, артист много чего сказал во время своего недавнего появления в программе Download. Рэпер рассказал о своей карьере, своих достижениях и своем психическом здоровье.

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В частности, Уэст сказал ведущему подкаста Джастину Лабою, что у него нет биполярного расстройства, как сообщалось ранее. Вместо этого Канье Уэст заявил, что на самом деле он аутист. Он выразил благодарность своей жене Бьянке Цензори за то, что она отвела его к специалисту и помогла ему лучше понять, как он действует.

"Когда фанаты говорят мне сделать мой альбом определенным образом, я сделаю это наоборот", — объяснил рэпер.

Канье Уэст утверждал, что именно жена начала замечать закономерности в его поведении. "Она сказала: "Что-то в твоей личности не похоже на биполярное расстройство", — вспоминает он.

"И выяснилось, что на самом деле это случай аутизма", - говорит он.

Уэст продолжил подробно описывать, как, по его мнению, проявляется его аутизм. "Аутизм приводит тебя к тому, что ты похож на Человека дождя", — объяснил он. "О, чувак, я надену эту шляпу Трампа. А потом, когда люди говорят тебе этого не делать, ты просто попадаешь в эту точку. И это моя проблема".

Канье Уэст утверждает, что его желание делать все определенным образом распространяется и на его музыку.

К слову, болезнь проявляется так, что он не хочет делать то, что от него хотят фанаты.

Откровения Уэста и его отказ от диагноза биполярного расстройства показывает его альбомы 2018 года в особенно интересном свете. Его сольный релиз Ye напрямую ссылался на его предполагаемое биполярное расстройство на обложке.

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