Послушайте сами: жена Виктора Павлика показала, как боролась за своего сына

Жена Виктора Павлика рассказала, как боролась за развитие своего сына.

https://glavred.info/starnews/poslushayte-sami-zhena-viktora-pavlika-pokazala-kak-borolas-za-svoego-syna-10687604.html Ссылка скопирована

Катя Репяхова поделилась успехами сына / Коллаж Главред, фото Instagram/repyahovakate

Кратко:

О чем рассказала Катерина Репяхова

Что сделал ее маленький сын

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова поделилась невероятным достижением своего маленького сына Миши.

Соответствующим видео блогерша поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Она опубликовала ретроспективу из фото и видео, где показала на какое количество занятий она водила маленького сына, чтобы тот начал говорить. На видео - и плаванье, и спорт, и лошади и другие виды терапий.

Катерина Репяхова рассказала про развитие и особенность сына / Фото Instagram/repyahovakate

Она также показывает свои слезы, которые она пролила пытаясь заставить сына заговорить.

"Два года и два месяца. От тишины до осознанных фраз в контексте, с происходящим пониманием…Каждый день – шаг. Каждый взгляд – надежда. Каждое слово – маленькое чудо. У каждого свой путь. Наш именно таков. И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Ибо самое важное приходит тогда, когда ты уже не ждешь… а просто живешь. Не буду писать, что он сказал. Хочется, чтобы вы услышали сами", - написала гордая мама.

На видео малыш произносит фразу: "Ты мое солнце! Ты моя любовь".

В чем особенность младшего сына Виктора Павлика

Миша является не нормотипным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. На момент когда мальчику было три года - не было никакого прогресса в его развитии, хотя родители активно им занимаются.

Ранее Катерина Репяхова даже делала тест ДНК, чтобы понять причины задержки речевого развития своего сына. Тогда врач-невролог, к которой раньше уже обращалась Екатерина, заявила, что наследственного заболевания у мальчика нет.

Катерина Репяхова с сыном / Фото Instagram/repyahovakate

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред