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Превзошел отца: как выглядит "непубличный" сын Джуда Лоу

Анна Подгорная
7 февраля 2025, 02:00
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Рафф Лоу уверенно перетягивает фан-базу у звездного папы.
Джуд Лоу
Джуд Лоу дети - как сейчас выглядит Рафферти Лоу / ua.depositphotos.com

28-летний Рафферти Лоу, первенец 52-летнего британского актера Джуда Лоу, пошел по стопам родителей - он строит кинокарьеру, и снимается с отцом в рекламных кампейнах в качестве модели. При этом Рафф пытается оставаться в тени и часто на публику не выходит.

Исключение молодой актер сделал для вечеринки Vanity Fair EE Rising Star в Лондоне, которая состоялась на днях в отеле Four Seasons. Об этом сообщает Daily Mail.

Рафферти Лоу появился в светло-сером костюме и черной рубашке, и охотно позировал перед камерами. В Сети уже начали появляться слухи, что звездный наследник скоро отправит своего отца на пенсию - фанаты Лоу-старшего в восторге от его сына.

видео дня

Джуд Лоу - отец семерых детей. Трое из них, Рафферти (1996), Айрис (2000) и Руди (2002), появились в его первом браке с актрисой Сэйди Фрост (1997-2003). В 2009 году дочь Софию артисту родила новозеландская модель Саманта Бьорк. Летом 2014-го года у Лоу завязался роман с певицей Кэтрин Хардинг, а уже весной 2015 на свет появилась дочь Ада. В 2019 году Джуд решил остепениться, и женился во второй раз. Филиппа Коэн родила актеру двоих детей (2020 и 2023 г.р.), имена и пол которых они держат в строжайшей тайне.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такой Джуд Лоу?

Джуд Лоу - британский актер театра и кино. Наибольшую известность приобрел после фильмов "Талантливый мистер Рипли" (1999, премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана; 2000, номинация на Оскар - лучшая мужская роль второго плана), "Холодная гора" (2003, номинации на Оскар и Золотой глобус), "Близость" (2004), а также "Шерлок Холмс" (2009, номинация на премию Сатурн), сообщает Википедия.

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