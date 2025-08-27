Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

Детям нет дела до неходячего Николая Дроздова.

Николай Дроздов - болезнь / колаж: Главред, фото: instagram.com, Николай Дроздов

Вы узнаете:

Дочери отказались ухаживать за тяжелобольным Николаем Дроздовым

В каком он состоянии

Дочери Николая Дроздова, который радовался оккупации украинского Крыма и был внесен в базу "Миротворца", оставили отца на произвол судьбы после того, как он оказался прикованным к постели после травмы. Об этом заявила жена ведущего "В мире животных" в интервью росСМИ.

Несколько лет назад Дроздов пострадал от недобросовестности коммунальщиков страны-агрессора — ведущий проскользнулся на льду и упал возле своего дома. Он получил серьезные травмы, которые привели к потери возможности самостоятельно ходить и хроническим болям.

Николай Дроздов - "В мире животных" / фото: instagram.com, Николай Дроздов

Но бедственное положение отца никак не заставило детей ему помогать. По заверению жены Дроздова, им приходится выживать на пенсию. Кроме этого, две взрослые дочери ведущего даже не навещают их. Как заверяют дети, они очень заняты и в разъездах. Не поддерживает Дроздова и страна-агрессор — никакой помощи, кроме пенсии с надбавками, у Николая нет.

Напомним, что Николай Дроздов гордился тем, что его внесли в базу "Миротворца" и запретили въезд в Украину за поездки в оккупированный Крым. Ведущий высказался, что будет счастлив, если Украина "придет в себя и мы снова станем единым народом".

