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"Призрак" Джоли не отпускает: Брэд Питт откладывает свадьбу с новой возлюбленной

Анна Подгорная
21 января 2025, 17:45
239
Инес де Рамон и Брэд Питт, казалось бы, только и ждали его развода, но актер под венец теперь не торопится.
Брэд Питт
Брэд Питт личная жизнь - почему Брэд Питт не женится на Инес де Рамон / ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Питт и Джоли официально развелись, но актер не может жениться на Инес де Рамон
  • Не последнюю роль в этом сыграла Энджи

Несмотря на то, что с декабря 2024 года Брэд Питт - официально свободный от брака человек, с Инэс де Рамон, с которой он встречается с декабря 2022 года, актер играть свадьбу не торопится. У пары все серьезно, они планируют совместное будущее, но тут возникли свои нюансы.

Отношения с Анджелиной Джоли не только разрушили прошлый брак Питта с Дженнифер Энистон, но и мешают звезде заключить новый с Инес де Рамон. Все дело в финансовых издержках за все восемь лет, которые актер пытался развестись с Энджи.

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Это стоило ему минимум 80 млн долларов, и в новом браке Брэд хочет обезопасить свои активы: он настаивает на том, чтобы Инес подписала брачный контракт. Де Рамон обижает недоверие возлюбленного, поэтому вопрос со свадьбой откладывается, сообщил инсайдер изданию In Touch.

"Свадьба приостановлена. Основная причина в том, что Инес отказывается подписывать брачный договор. Она не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", - утверждает источник.

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Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.

Также стало известно, что во время пожаров в Лос-Анджелесе Брюс Уиллис впервые за три года вышел в свет. "Крепкий орешек" избегает публичности из-за тяжелой болезни.

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Кто такой Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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