"Призрак" Джоли не отпускает: Брэд Питт откладывает свадьбу с новой возлюбленной

Кратко:
- Питт и Джоли официально развелись, но актер не может жениться на Инес де Рамон
- Не последнюю роль в этом сыграла Энджи
Несмотря на то, что с декабря 2024 года Брэд Питт - официально свободный от брака человек, с Инэс де Рамон, с которой он встречается с декабря 2022 года, актер играть свадьбу не торопится. У пары все серьезно, они планируют совместное будущее, но тут возникли свои нюансы.
Отношения с Анджелиной Джоли не только разрушили прошлый брак Питта с Дженнифер Энистон, но и мешают звезде заключить новый с Инес де Рамон. Все дело в финансовых издержках за все восемь лет, которые актер пытался развестись с Энджи.
Это стоило ему минимум 80 млн долларов, и в новом браке Брэд хочет обезопасить свои активы: он настаивает на том, чтобы Инес подписала брачный контракт. Де Рамон обижает недоверие возлюбленного, поэтому вопрос со свадьбой откладывается, сообщил инсайдер изданию In Touch.
"Свадьба приостановлена. Основная причина в том, что Инес отказывается подписывать брачный договор. Она не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", - утверждает источник.
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Кто такой Брэд Питт?
Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
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