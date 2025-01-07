Кратко:
- Анастасия Волочкова отправиться на Мальдивы
- Балерина пожаловалась на свой трудоголизм
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решила улететь из России.
Как рассказала балерина пропагандистским росСМИ, собирается она на Мальдивы, где проведет около двух недель.
Отметим, путинистка всегда несколько раз в год отправляется на острова, чтобы отдохнуть, ведь считает, что слишком много работает.
"Я по традиции летаю на Мальдивы дважды в год. Всегда летаю туда на майские праздники и в январе, сразу после Нового года. Потом за денечек до своего дня рождения возвращаюсь в Москву и праздную. В этом году будет также", – сказала Волочкова.
Также Анастасия призналась, что буквально одержима работой.
"Я настолько одержима своей работой, что долго отдыхать не могу", – заявила путинистка.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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