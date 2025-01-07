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Путинистка Анастасия Волочкова приняла решение покинуть РФ - причина

Элина Чигис
7 января 2025, 12:17
256
Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников своим поступком.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова собралась в отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

Кратко:

  • Анастасия Волочкова отправиться на Мальдивы
  • Балерина пожаловалась на свой трудоголизм

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решила улететь из России.

Как рассказала балерина пропагандистским росСМИ, собирается она на Мальдивы, где проведет около двух недель.

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Отметим, путинистка всегда несколько раз в год отправляется на острова, чтобы отдохнуть, ведь считает, что слишком много работает.

"Я по традиции летаю на Мальдивы дважды в год. Всегда летаю туда на майские праздники и в январе, сразу после Нового года. Потом за денечек до своего дня рождения возвращаюсь в Москву и праздную. В этом году будет также", – сказала Волочкова.

Также Анастасия призналась, что буквально одержима работой.

"Я настолько одержима своей работой, что долго отдыхать не могу", – заявила путинистка.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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