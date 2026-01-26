Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Ротару спасла из оккупации родных известной певицы: "Все забросаны бомбами"

Анна Подгорная
26 января 2026, 09:03
140
Оксана Пекун оказалась в отчаянном положении.
Оксана Пекун, София Ротару, Аурика Ротару
Оксана Пекун дети - певица рассказала, как дочь пережила оккупацию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oksana.pekun, Facebook Ауріка Ротару

Читайте больше:

  • Как дочь Оксаны Пекун попала в оккупацию
  • Как Ротару протянула руку помощи семье коллеги

Украинская певица и ведущая Оксана Пекун пережила страшный момент отчаяния и безысходности в начале полномасштабной войны. Детали драматического эпизода своей жизни она раскрыла в интервью Ростиславу Калацинскому.

В первые дни вражеского вторжения дочь артистки Лидия вместе с мужем и сыном выехала из Киева за город, предполагая, что там будет безопасней. Так близкие Пекун оказались в деревне Лукьяновка Киевской области. На следующий день после их приезда в село зашли оккупанты.

видео дня

"Представьте себе, туда на следующий день приходят [оккупантов]. 80 танков стоит у них на улице. Представьте мое состояние, когда у меня ничего этого [оккупации] нет, но мы все забросаны бомбами, у нас там воронки, мы тоже не можем никуда уехать. Я говорю: "Дочь, я не могу поехать тебя спасать, ничего (не могу)". Все, мы разобщены", - вспоминает певица.

Оксана Пекун с дочерью
Оксана Пекун с дочерью Лидией / фото: facebook.com/oksana.pekun

Со временем у Оксаны Пекун начала пропадать связь с Лидией, а позже в дом дочери певицы прилетел вражеский снаряд. Тогда она с семьей решила вырываться из оккупации. На помощь им пришла Аурика Ротару.

"Они чудом спаслись. Проехали блокпост в чем были – в тапочках, без коляски, без ничего, потому что коляску развалил снаряд. Они уехали, и их спасла Аурика Ротару. Я попросила ее, чтобы она дала им убежище, и они поехали к ней в село Маршинцы", - говорит артистка.

Аурика Ротару, Оксана Пекун, Светлана Билоножко
Аурика Ротару (на фото слева) дала кров для семьи Оксаны Пекун / фото: facebook.com/oksana.pekun

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, в каком состоянии Олег Винник. Певец достаточно часто упоминал проблемы со здоровьем в качестве причины его выезда из Украины в начале полномасштабной войны. Друг Винника раскрыл детали диагноза.

Также беглец Потап представил песню о Родине и тоске по дому. Во время войны исполнитель выехал из Украины и решил заняться развитием новых проектов за рубежом.

Читайте также:

О персоне: Оксана Пекун

Оксана Пекун - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины (2011) и телеведущая.

Оксана Пекун родилась 2 ноября 1069 года в Тернополе.

С 2008 года она была бессменной ведущей музыкальной программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Первый", целью которой была популяризация украинской народной песни в современной обработке.

Ее репертуар включает как эстрадные шлягеры, так и авторские интерпретации фольклорных произведений. Среди известных песен - "Зелен клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай".

В январе 2026 года артистка представила новую композицию "Коля - інша доля", продемонстрировав кардинальную смену имиджа и переход к более современному музыкальному стилю.

Замужем за Владимиром Коваленко, который является автором и руководителем проекта "Фольк-music".

