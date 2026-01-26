Ротару спасла из оккупации родных известной певицы: "Все забросаны бомбами"

Оксана Пекун оказалась в отчаянном положении.

Оксана Пекун дети - певица рассказала, как дочь пережила оккупацию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oksana.pekun, Facebook Ауріка Ротару

Украинская певица и ведущая Оксана Пекун пережила страшный момент отчаяния и безысходности в начале полномасштабной войны. Детали драматического эпизода своей жизни она раскрыла в интервью Ростиславу Калацинскому.

В первые дни вражеского вторжения дочь артистки Лидия вместе с мужем и сыном выехала из Киева за город, предполагая, что там будет безопасней. Так близкие Пекун оказались в деревне Лукьяновка Киевской области. На следующий день после их приезда в село зашли оккупанты.

"Представьте себе, туда на следующий день приходят [оккупантов]. 80 танков стоит у них на улице. Представьте мое состояние, когда у меня ничего этого [оккупации] нет, но мы все забросаны бомбами, у нас там воронки, мы тоже не можем никуда уехать. Я говорю: "Дочь, я не могу поехать тебя спасать, ничего (не могу)". Все, мы разобщены", - вспоминает певица.

Оксана Пекун с дочерью Лидией / фото: facebook.com/oksana.pekun

Со временем у Оксаны Пекун начала пропадать связь с Лидией, а позже в дом дочери певицы прилетел вражеский снаряд. Тогда она с семьей решила вырываться из оккупации. На помощь им пришла Аурика Ротару.

"Они чудом спаслись. Проехали блокпост в чем были – в тапочках, без коляски, без ничего, потому что коляску развалил снаряд. Они уехали, и их спасла Аурика Ротару. Я попросила ее, чтобы она дала им убежище, и они поехали к ней в село Маршинцы", - говорит артистка.

Аурика Ротару (на фото слева) дала кров для семьи Оксаны Пекун / фото: facebook.com/oksana.pekun

О персоне: Оксана Пекун Оксана Пекун - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины (2011) и телеведущая. Оксана Пекун родилась 2 ноября 1069 года в Тернополе. С 2008 года она была бессменной ведущей музыкальной программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Первый", целью которой была популяризация украинской народной песни в современной обработке. Ее репертуар включает как эстрадные шлягеры, так и авторские интерпретации фольклорных произведений. Среди известных песен - "Зелен клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай". В январе 2026 года артистка представила новую композицию "Коля - інша доля", продемонстрировав кардинальную смену имиджа и переход к более современному музыкальному стилю. Замужем за Владимиром Коваленко, который является автором и руководителем проекта "Фольк-music".

