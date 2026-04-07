Ротару впервые прокомментировала смерть близкого человека

В прошлом месяце в команде украинской артистки и сестры популярной в Украине певицы Софии Ротару Аурики, случилось горе - в молодом возрасте умер ее близкий друг и концертный директор.
Тогда Главред писал, что Игоря Лахина не стало в возрасте 43 лет. На тот момент артистка хранила молчание, а теперь впервые заговорила о трагедии.
По ее словам, она до последнего верила в чудо и лично наведывалась к нему в реанимацию. Оказывается, мужчина долгое время боролся с болезнью, но спасти его не удалось, пишет blik.ua.
Артистка добавила, что в последний раз она видела Лахина 7 марта — тогда он еще был в сознании, и они смогли поговорить. "Я была у него 7 марта. Он был в реанимации, меня туда еще пускали. Я с ним пообщалась, посидела. Сказала, что приду 9 марта. И когда пришла, он в реанимации, его уже интубировали. Он уже спал: меня не видел, не слышал. И все. В таком состоянии он и умер. Я постоянно, каждый день была у него. Общалась с врачами. Мы пытались делать все. Но, к сожалению", — добавила она.
Пост о смерти Игоря Лахина появился в сети 14 марта:
О персоне: Аурика Ротару
Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).
