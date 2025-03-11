Никита Пресняков продолжает успешно гастролировать в США.

https://glavred.info/starnews/s-nim-chto-to-ne-tak-chto-proishodit-s-nikitoy-presnyakovym-v-ssha-10646429.html Ссылка скопирована

Владимир Пресняков заговорил о старшем сыне / коллаж: Главред, фото: t.me/vladimirpresnyakov

Вы узнаете:

Владимир Пресняков рассказал о детстве старшего сына

Путинист не видел в нем таланта

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал о жизни сына от Кристины Орбакайте – Никиты Преснякова – в США.

Как поделился путинист пропагандистским росСМИ, в детстве Никита не проявлял интерес к музыке, ведь у него не было слуха.

видео дня

Отметим, Пресняков-младший уехал из страны-оккупанта РФ жить в США еще в 2022 году и часто появляется в компании артистов, которые признаны в РФ иноагентами.

"Никита до 16 лет вообще не мог петь. Мы пытались записать песню, когда ему было 12, и он не попадал в ноты — я думал, с ним что-то не так. Но потом вырулил, теперь у него отличная группа, они выступают", — сказал Владимир Пресняков.

А вот жена путиниста Наталья Подольская отметила, что детям знаменитостей не так уж и просто в жизни.

"Знаете, сейчас дети так устроены, что они в принципе не слишком-то советуются с родителями. Я смотрю на Никиту, на сына Саши Маршала, на детей Валерии — они идут своей дорогой. Дети известных людей очень болезненно воспринимают постоянные сравнения с родителями, и это действительно тяжело. Поэтому многие стараются поменьше пользоваться известностью семьи", — выдала Подольская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред