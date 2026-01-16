Самая длинная нота и сенсация в Threads: как LELÉKA стали фаворитами Нацотбора

LELÉKA покорили поклонников Евровидения своей заявкой на Нацотбор.

https://glavred.info/starnews/samaya-dlinnaya-nota-i-sensaciya-v-threads-kak-leleka-stali-favoritami-nacotbora-10732910.html Ссылка скопирована

LELÉKA - Нацотбор на Євровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELÉKA

Вы узнаете:

Еврофаны назвали новых фаворитов Национального отбора

Кто такие LELÉKA

Финалисты Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA представили свою песню на конкурс и поразили еврофанов. В Threads восхищаются их заявкой и обсуждают ноту, которую певица удерживала целых 28 секунд.

LELÉKA "Ridnym" — как создавалась песня

Группа презентовала для Нацотбора трек "Ridnym", который покорил сердца слушателей сразу после выхода. В интервью "D1" Виктория Лелека призналась, что формат их музыки не подходит для конкурса, поэтому они создали сингл специально для Евровидения.

видео дня

Виктория Лелека - Национальный отбор / фото: instagram.com, LELEKA

"В песне на Евровидение я соединила все, что я имею в себе, и завернула в более доступную для слушателей обертку. Это что-то немного кинематографическое, немного диснеевский мюзикл. Есть также оркестровое звучание струнных, немного бандуры. Вокал тоже есть и нежный, и эмоциональный. Это номер, который должен произвести вау-эффект", — рассказала вокалистка.

По словам группы, песня "Ridnym" о надежде, внутренней силе и пути обновления, который начинается с принятия изменений и встречи с собственными страхами.

Виктория Лелека и Джамала готовятся к Национальному отбору / фото: instagram.com, LELEKA

Реакция еврофанов на песню LELÉKA

Песня сразу получила признание публики. Слушатели высоко оценили неземной вокал Виктории, который вызывал мурашки по коже. Также в соцсетях обсуждают ноту, которую Виктория Лелека удерживала на протяжении 28 секунд. Еврофаны уверены, что живое исполнение этой песни сможет заворожить зрителей. Под постом музыкального продюсера Национального отбора Джамалы появилось много комментариев в поддержку LELÉKA, которые потеснили даже опытных и известных Jerry Heil и Monokate.

Реакция еврофанов на песню "Ridnym" / скрин из Threads

Самая длинная нота LELEKA / скрин из Threads

LELÉKA - песня на Нацотбор / скрин из Threads

Кто такие LELÉKA

Группа Leléka — это украинско-немецкий фолк-джазовый ансамбль, основанный в Берлине в 2016 году певицей Викторией Лелека. Музыка группы сочетает традиционный украинский фольклор с современным джазом, электроникой и импровизацией. В первый состав коллектива, кроме Виктории Лелеки, вошли пианист Роберт Винредер, контрабасист Томас Колярчик и барабанщик Якоб Гегнер. В 2019 году новым пианистом стал Повель Видестранд.

Группа LELEKA - участники / фото: instagram.com, LELEKA

LELÉKA "Ridnym" - слушать песню:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победительница шоу "Холостяк 13" Инна Белень попала в неприятную ситуацию, которая закончилась вызовом полиции. Инну смутило то, что неизвестная фотографировала исподтишка именно ее беременный живот.

Также финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force попала в громкий скандал. Оказалось, что уже после начала полномасштабного вторжения певица продолжала работать с саунд-продюсером из РФ в 2024 году.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред