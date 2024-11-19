Сдал все секреты: как работала золотая карта в шоу "Орел и решка"

Синельников рассказал, что зрители видели совершенно другую картинку.

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Как снимали Орел и решку / Коллаж Главред, фото скриншот

Основатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников, которое прославило в Украине предательницу Регину Тодоренко, раскрыл главный секрет проекта.

Как рассказал он в интервью радио Люкс ФМ, все на самом деле работало совсем не так, как показывали в шоу. Ведущий, который вытягивал золотую карту жил в самом дорогом отеле только один день, а не три - как было показано в тревел-шоу.

"С золотой картой в классном отеле ты спишь одну ночь, а съемки — трое суток. То есть ты приехал, переночевал, вы отснялись. У тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одной гостинице, все равно у всех есть эта гостиница. Но если я выиграл пятизвездочный отель, то эта ночь у меня будет там", — прокомментировал Синельников.

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Он также добавил, что участники программы получали фиксированную зарплату, а не гонорары за съемки.

"У нас была заработная плата. Она не была очень большой. Не буду рассказывать, потому что это все равно коммерческая тайна. Ее не меняли, пять программ ты снял или одну. Мы все работали за заработную плату. И уже в конце года, если фирма зарабатывала, то мы, согласно нашей процентной ставке, уже дерибаним. Такого, чтобы гонорар прыгал, не было", — поделился Синельников.

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Отметим, недавно Главред писал, что предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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